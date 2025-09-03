Anne Hathaway frena pelea de paparazzi en pleno rodaje de 'El diablo viste a la moda 2'

El esperado rodaje de la secuela en Nueva York ha estado rodeado de gran expectación, pero lo que ocurrió recientemente en el set sorprendió tanto como cualquier escena de la película.

Anne Hathaway, protagonista de la saga, intervino personalmente para detener una discusión entre paparazzi, imponiendo calma con una mezcla de firmeza y cortesía que rápidamente se volvió viral.

Según un video publicado por People, varios fotógrafos comenzaron a discutir acaloradamente mientras intentaban obtener las mejores imágenes del rodaje. En medio de la tensión, Hathaway, de 41 años, interrumpió el altercado y lanzó una advertencia que marcó el tono de la jornada.

Con voz clara y sonrisa diplomática, la actriz dijo: “Ustedes tienen que relajarse. Hay niños en el set hoy. ¿Todos saben que hay niños en el set? Así que todos se van a relajar y vamos a tener un día muy agradable porque tenemos niños aquí. Gracias”, expresó la intérprete, antes de regresar tranquilamente a la filmación.

Lejos de aumentar la tensión, su actitud logró que los fotógrafos bajaran el tono. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la serenidad y autoridad con la que Hathaway manejó la situación.

Los seguidores no tardaron en hacer comparaciones con sus papeles más recordados. Comentarios como “La princesa de Genovia ha hablado” o “La reina de Genovia imponiendo orden” se multiplicaron en plataformas como X e Instagram. Otros usuarios celebraron el tono casi maternal de su intervención, refiriéndose a ella con humor como la “gentle parent de los paparazzi”.

“Es increíble que una de las protagonistas tenga que decirlo, pero lo hizo con educación y firmeza”, opinó un usuario en Facebook, destacando que su advertencia resultó más efectiva que la de cualquier guardia de seguridad.

Este no es el primer episodio en el que Hathaway demuestra su capacidad para calmar multitudes. En 2022, un video la mostró en Italia pidiendo amablemente a un grupo de fans que gritaran menos, buscando un encuentro más humano y respetuoso. Más tarde explicó a W Magazine que ese gesto surgió tras la pandemia: “Sentía que si nos encontrábamos desde la calma, podríamos conectar de manera mucho más significativa”, reflexionó entonces.

El rodaje de la secuela, programada para estrenarse el 1 de mayo de 2026, no ha estado exento de momentos curiosos. Días antes, Hathaway protagonizó un accidente inesperado cuando el tacón de sus zapatos se rompió en plena grabación. Lejos de dramatizar, la actriz se levantó entre risas, lo que provocó aplausos de su equipo y de los fanáticos presentes en la locación.

Además, en diferentes jornadas de filmación en Manhattan, la estrella ha sido vista con looks elegantes y sofisticados, que evidencian la evolución de su personaje, Andy Sachs. Una de las escenas más comentadas la muestra junto a Patrick Brammell, quien interpretará a la nueva pareja de Andy, confirmando así que la protagonista ha dejado definitivamente atrás su turbulenta relación con Nate (Adrian Grenier), tal como pedían los fans desde 2006.

El anuncio de que Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus icónicos papeles ha elevado aún más la expectativa. La secuela explorará el mundo de la moda en una nueva era digital, mostrando cómo Andy se ha convertido en una figura influyente mientras mantiene el legado de su tiempo en Runway.

La escena con los paparazzi, sin embargo, ha revelado un aspecto paralelo: el reto de grabar en espacios públicos rodeados de curiosos y fotógrafos. La respuesta de Hathaway demostró que, al igual que en la pantalla, fuera de ella también es capaz de imponer respeto y mantener el control.

El incidente no solo destacó la profesionalidad de Hathaway, sino también la manera en que la actriz equilibra la firmeza con la empatía. Su recordatorio sobre la presencia de niños en el set no fue un simple reclamo: fue un llamado a la conciencia, recordando que detrás de las cámaras existe un entorno humano que merece respeto.

Mientras los fanáticos cuentan los días para el estreno de El diablo viste a la moda 2, este episodio ha dejado claro que Anne Hathaway no solo regresa como Andy Sachs, sino también como una figura de liderazgo que inspira tanto dentro como fuera de la pantalla.