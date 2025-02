Armie Hammer rompe el silencio sobre su controversia por canibalismo: 'Fue solo un mordisco'

El actor Armie Hammer conocido por su papel en Call Me by Your Name, ha vuelto a ser el centro de atención tras una reveladora entrevista con el periodista británico Louis Theroux.

En la conversación, Hammer abordó las acusaciones de canibalismo que lo han perseguido desde 2021 y compartió un impactante relato sobre un rito de caza en el que mordió el corazón de un animal. Además, habló sobre las denuncias de abuso en su contra y el drástico giro que ha tomado su vida desde el escándalo.

Durante la entrevista, Hammer describió un episodio que, según él, ha sido sacado de contexto. Contó que en una ocasión, durante una cacería, participó en un ritual en el que se le instó a morder el corazón de un animal recién cazado. “No se come el corazón entero. Es solo un mordisco, y todos tus amigos están a tu alrededor provocándote”, explicó.

El actor insistió en que este acto no tenía ninguna relación con las acusaciones de canibalismo que lo han rodeado. “¿Sabes lo que tienes que hacer para ser realmente un caníbal? Comer carne humana. Así que no”, afirmó con contundencia.

El escándalo en torno a Hammer estalló en 2021 cuando una mujer identificada como Effie lo acusó de violación y abuso emocional. Effie presentó capturas de pantalla de supuestos mensajes en los que el actor se describía como “100% caníbal”. Otras mujeres, incluidas exparejas como Paige Lorenze, también lo señalaron por manipulación y coerción sexual.

El Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación, pero finalmente no presentó cargos debido a la falta de pruebas suficientes. Hammer sostiene que los mensajes filtrados mostraban solo una parte de las conversaciones y que las respuestas de las mujeres involucradas fueron eliminadas, alterando el contexto. “Perfectamente podría haber sido una conversación entre dos personas que bromean y se incitan mutuamente”, argumentó.

En la entrevista, también admitió haber tenido comportamientos cuestionables en sus relaciones, pero negó que fueran delictivos. “Provoqué el enfado de mucha gente conmigo por mi comportamiento. ¿Me convierte eso en un idiota? Absolutamente. No tengo ningún problema en admitirlo. Pero eso no es ilegal”, declaró.

Tras el escándalo, Hammer ingresó en un centro de rehabilitación y se alejó del cine. Para sobrevivir, trabajó como vendedor de multipropiedades en las Islas Caimán, jardinero y administrador de un edificio de apartamentos. Sin embargo, tuvo problemas para obtener una visa de trabajo y tuvo que regresar a Estados Unidos.

Durante la entrevista con Theroux, reflexionó sobre este proceso de transformación personal. “Ha acabado con mi ego, con mis mentiras y con todas las pretensiones. He pasado tres años y pico examinándome y mirando por mí mismo. Necesitaba parar, averiguar quién era y a dónde iba”, expresó.

Pese a su salida de la industria, Hammer ha comenzado a recibir ofertas de trabajo y recientemente finalizó la filmación de una película en Estados Unidos. Sin embargo, su imagen pública sigue siendo un obstáculo. Cuando se le preguntó si trabajaría con Woody Allen, respondió que preferiría conversar con el director antes de tomar una decisión. “Si digo ‘no, nunca trabajaría con Woody Allen’, entonces todo lo que estoy haciendo es decir que creo en este sistema que veta a la gente”, explicó.