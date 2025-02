Daddy Yankee | Juez cierra el caso del millonario conflicto corporativo con su esposa Mireddys González

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan puso fin al litigio que enfrentaba al reguetonero por el control de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc.

El caso, que estalló tras la transferencia de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales sin autorización del artista, generó una intensa disputa legal que ahora llega a su desenlace.

El juez Anthony Cuevas, encargado del caso, determinó este 10 de febrero que no era necesario continuar con los interrogatorios a González y su hermana, como solicitaban los abogados de Daddy Yankee. En su resolución, el magistrado declaró: “Analizada la carta gerencial suscrita bajo juramento por la parte demandada, resolvemos dejar sin efecto el señalamiento y celebración de las deposiciones confidenciales pautadas en el caso de auto”.

Cuevas subrayó que el propósito principal del proceso siempre fue garantizar la estabilidad de las corporaciones durante la transición de mando, evitando así un impacto económico negativo: “Después de todo, el propósito principal ha sido que las entidades corporativas puedan continuar operando en medio de una transición correcta. Es decir, evitar que el cambio de mando paralice las operaciones ocasionando pérdidas económicas o contractuales, los cuales pudieran afectar otros corporativos”.

Te puede interesar: 'Kidults', la generación de adultos a quienes les gustan los juguetes

Te puede interesar: Taylor Swift y Blake Lively en crisis debido a la batalla legal contra Justin Baldoni

El conflicto comenzó en diciembre pasado, cuando Mireddys y Ayeicha González realizaron millonarias transferencias a sus cuentas personales, lo que desató una investigación por parte del equipo legal de Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala Rodríguez.

El reguetonero reclamaba la entrega de documentos clave sobre contratos de giras y otras actividades comerciales de sus empresas. Aunque sus abogados insistieron en que faltaba información relevante, el juez consideró que las demandadas ya habían cumplido con lo solicitado: “Las demandadas han declarado bajo juramento que toda la información divulgada y los documentos entregados son los que obraban en su poder, por lo que, en estos momentos, no tienen nada más que informar o divulgar”.

Por su parte, la defensa de Mireddys González solicitó el cierre definitivo del caso, argumentando que había cumplido con la entrega de todos los documentos requeridos: “La deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada”.

El conflicto legal se produjo en medio del proceso de separación de Daddy Yankee y Mireddys González, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común. Para recuperar el control total de sus corporaciones, el artista contrató a la firma CCG Consultants LLC, especializada en seguridad bancaria y dirigida por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico.

El cierre de este caso marca un punto de inflexión en la vida personal y empresarial del ícono del reguetón, quien en los últimos meses ha estado reestructurando su imperio musical y financiero de cara a una nueva etapa.