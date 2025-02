'Bogotá: City of the Lost': La impactante película surcoreana de supervivencia en la Colombia de los 90 llega a Netflix

La lucha por la supervivencia y la esperanza en tiempos de violencia y desesperación son el eje central de la producción. A partir del 3 de febrero de 2025, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de “Bogotá: City of the Lost”, un largometraje surcoreano que transporta a los espectadores a los turbulentos años 90 en Bogotá, una ciudad marcada por la lucha entre cárteles de narcotráfico, la corrupción y el anhelo de una vida mejor.

Protagonizada por el reconocido actor surcoreano Song Joong-ki y dirigida por Kim Seong-je, la película fue rodada en diversas locaciones de Bogotá y sus alrededores, incluyendo barrios icónicos como La Perseverancia, Egipto y el majestuoso Salto del Tequendama. A través de estas imágenes, la producción no solo muestra el caos y la violencia de la época, sino también la diversidad cultural y las oportunidades que la capital colombiana ofrecía, incluso en medio de la adversidad.

Te puede interesar: Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, confiesa por qué nunca ha comido pizza

Te puede interesar: Madonna sorprende al mundo con su debut en stand-up: ¿una nueva era en su carrera?

La trama sigue a “Guk-hui”, un joven inmigrante surcoreano que, tras la crisis financiera de 1997 que destruye el negocio familiar en Corea del Sur, decide emigrar a Colombia en busca de una vida mejor. Lo que parecía ser una huida temporal para encontrar refugio se convierte en un profundo reto para Guk-hui y su familia, quienes, al llegar a Bogotá, se enfrentan a la dura realidad de perder todas sus pertenencias al ser víctimas de un robo. Este evento marca el inicio de una serie de luchas personales y familiares, mientras Guk-hui intenta adaptarse a un país desconocido, a una cultura distinta y a los dilemas morales que surgen al enfrentarse a la supervivencia en un entorno hostil.

La producción de “Bogotá: City of the Lost” comenzó en 2019, pero se vio afectada por la pandemia del COVID-19, lo que retrasó su rodaje hasta 2021. El proyecto unió a un equipo de trabajo surcoreano y colombiano, con más de 200 talentos colombianos, quienes, según el productor ejecutivo Park Sung-il, desempeñaron un papel crucial en la finalización de la película. “El equipo mostró una gran dedicación durante este periodo tan complicado. Sin ellos, no habríamos podido completar la filmación debido a la compleja situación sanitaria y logística”, comentó Sung-il en la presentación oficial del tráiler.

La película no solo refleja las luchas económicas de una familia migrante, sino que también explora los contrastes culturales, los retos de adaptación y el crecimiento personal. El director explicó que eligió Colombia como escenario porque, a pesar de las diferencias geográficas y sociales, “se parece mucho a Corea, especialmente en las luchas y sueños de las personas, en su deseo de salir adelante”.

Con un estreno previo en el Festival Internacional de Cine de Busan y en las salas de cine de Colombia en diciembre de 2024, “Bogotá: City of the Lost” es una obra que promete conmover a audiencias de todo el mundo.