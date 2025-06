Brad Pitt rompe el silencio sobre su lucha contra el alcohol y perder su familia

En el episodio del 23 de junio del pódcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, el actor de 61 años reveló detalles íntimos y nunca antes contados sobre su ingreso a Alcohólicos Anónimos, justo después del colapso de su matrimonio con Angelina Jolie.

“Estaba prácticamente de rodillas”, confesó Pitt, describiendo el momento en el que decidió pedir ayuda. “Había probado de todo, todo lo que me ofrecían, fue un momento difícil. Necesitaba volver a comenzar. Necesitaba levantarme, carajo, lo cual significó mucho para mí”.

El ganador del Óscar explicó que su primer encuentro con el grupo de AA coincidió exactamente con su primer día sobrio. “Fue un grupo de hombres. Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble. Éramos hombres compartiendo experiencias, errores, tropiezos, necesidades, y con mucho sentido del humor”, relató Pitt. De hecho, reveló que fue allí donde conoció al propio Shepard, también en recuperación por adicciones.

La separación de Jolie fue más que una ruptura emocional: fue un quiebre existencial. En una entrevista anterior con el New York Times, Pitt ya había hablado de cómo la ruptura familiar lo empujó a un punto límite. “Ver la ruptura de tu familia es ciertamente algo que te abre los ojos. Uno tiene que aceptar su culpabilidad, y tratar de hacer lo mejor”, declaró.

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Juntos criaron a seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Vivienne y Knox. La imagen de familia perfecta se desmoronó en 2016, año en el que Jolie solicitó el divorcio luego de un incidente en un avión privado, en el que, según informes, ella lo acusó de comportamiento abusivo hacia ella y los niños.

Ese momento, según Pitt, marcó un antes y un después. “Ya no quería seguir viviendo de la forma en la que lo estaba haciendo”, dijo.

En el pódcast, Pitt también fue honesto sobre su proceso interno. Admitió que al principio de la terapia, cayó en el error de victimizarse. “Cuando di el paso de entrar a terapia, todo era como ‘Y yo hice esto, e hice esta otra cosa y bla bla bla’”, relató. Solo más adelante entendió que cargar con la culpa también era parte de la transformación.

“Me di cuenta de que me volví muy responsable de mi problema. Soy muy bueno siendo responsable. Eso me ayudó a ponerme en control de la situación”, aseguró. Luego añadió: “Ahora es como una misión, ¿sabes? Es como: ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Y qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?”.

Según Pitt, fue después de apenas dos sesiones en AA cuando esa mentalidad comenzó a tomar forma. La vulnerabilidad dio paso a la reconstrucción.

Brad Pitt ha mantenido un perfil relativamente bajo desde su divorcio, pero su reciente aparición en el pódcast demuestra que ha llegado a un punto de inflexión personal. En sus palabras hay introspección, pero también determinación. Su relato deja ver a un hombre que no solo asumió su responsabilidad, sino que decidió hacer el trabajo duro para cambiar.

Aunque en declaraciones previas a GQ dijo que la separación “solo fue algo que necesitaba concretarse legalmente, porque no fue ninguna sorpresa”, también reconoció que necesitaba cambiar su entorno, sus hábitos y su percepción del dolor.

Hoy, Brad Pitt se encuentra en otra etapa: estrenó F1: La película y volvió a pisar las alfombras rojas con una imagen renovada. Pero detrás del actor elegante, persiste la historia de alguien que tocó fondo y encontró una forma de salir, no a través del espectáculo, sino del silencio compartido de una sala de recuperación.