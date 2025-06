Florinda Meza se enfrenta al hijo de Chespirito: rechazó dinero y denuncia

La actriz Florinda Meza, viuda del icónico comediante mexicano, habría rechazado una oferta de 500 mil dólares que le ofreció Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y productor de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, con el fin de evitar su oposición pública y legal al proyecto.

Según reportó Infobae, el objetivo del pago habría sido “contener posibles reclamos” por parte de Meza respecto al tratamiento de su figura en la nueva producción biográfica. La actriz no solo se negó a aceptar el dinero, sino que también lo devolvió en un gesto de contundente rechazo, exponiendo el malestar que le genera la narrativa presentada y su exclusión del proceso creativo.

La molestia de Florinda Meza no es nueva. Desde hace más de un año ha intentado detener la serie por la vía legal, aunque sin éxito. En declaraciones al diario La Nación, la actriz dejó claro que su participación no fue solicitada ni considerada, a pesar de ser propietaria del 52% de los derechos de las obras de Chespirito.

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”, denunció Meza, anticipando una representación que considera tergiversada. “Nadie me hizo tan siquiera una llamada telefónica”, afirmó, visiblemente molesta por lo que percibe como un acto deliberado de marginación.

La actriz también advirtió que no ha autorizado el uso de su imagen ni de su historia personal, y enfatizó que no permitirá que se utilicen con fines comerciales: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria… son de mi propiedad. No quiero que los usen para lucrar”.

Estas palabras revelan un conflicto más profundo: la disputa no es solo legal, sino también ética y emocional. Meza fue pareja de Roberto Gómez Bolaños durante más de tres décadas, y su exclusión de la producción que relata su vida representa, según ella, una grave falta de respeto.

Chespirito: Sin querer queriendo, actualmente disponible en la plataforma Max, se convirtió en un éxito inmediato de audiencia. Producida por Roberto Gómez Fernández, la serie también cuenta con la participación de María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel como “La Chilindrina”.

Sin embargo, el éxito no ha sido suficiente para apaciguar las tensiones. La ausencia de Florinda Meza en la producción ha provocado duras críticas y evidenció las fracturas internas en el entorno familiar y artístico que rodea al comediante.

Mientras la audiencia se adentra en el universo del legendario Chavo del 8, la disputa entre quienes controlan su legado sigue abierta. La historia de Chespirito, lejos de cerrar, parece estar escribiendo un nuevo capítulo lleno de controversia, reclamos y silencios rotos.