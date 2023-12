Cher solicita la tutela de su hijo Elijah Blue por sus graves problemas de salud mental

La cantante Cher ha solicitado la tutela de su hijo Elijah Blue Allman de 47 años con el fin de convertirse en la única persona que pueda administrar y gestionar el patrimonio de su hijo. La legendaria cantante de 77 años se ha visto obligada a pedir la tutela de su hijo debido a sus graves problemas de salud mental y abuso de sustancias.

Según los documentos presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Cher busca proteger el bienestar de su hijo, alegando que en estos momentos es "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros". El documento establece que aunque Elijah debe recibir activos de su fideicomiso antes de fin de año, se "necesita urgentemente de un velador que proteja sus bienes pues el cantante no está en condiciones de administrar sus activos debido a problemas graves de salud mental y abuso de sustancias". El documento también afirma que su ex esposa, Marieangela King, no es apta para ser su tutora porque "su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental".

"Elijah tiene derecho a recibir sus pagos periódicos del fideicomiso, pero dados sus continuos problemas de salud mental y abuso de sustancias, a Cher le preocupa que cualquier fondo que se le dé, se gaste inmediatamente en drogas, dejando a Elijah sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en riesgo su vida", señala la cantante en la solicitud.

En octubre pasado, Cher rompió su silencio sobre la terrible adicción a las drogas que padece Elijah y se sinceró con la revista People sobre su relación con su hijo de 47 años.

“No sufro ningún problema que no padezcan millones de personas en Estados Unidos”, dijo Cher sobre la lucha de años de su hijo contra el abuso de sustancias. “Soy madre. Este es mi trabajo: de una forma u otra, tratar de ayudar a mis hijos. Haces cualquier cosa por tus hijos. Siempre que puedas ayudarlos, hazlo porque eso es ser madre. Pero es alegría, incluso con dolor; sobre todo, cuando piensas en tus hijos, simplemente sonríes, los amas y tratas de estar ahí para ellos”.