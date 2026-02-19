Daniel Radcliffe habla del nuevo elenco de Harry Potter y pide evitar comparaciones

La magia vuelve a comenzar, pero en manos de una generación distinta que tendrá la oportunidad de reescribir la historia a su manera.

El anuncio de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO ha generado entusiasmo, nostalgia y también debate entre los seguidores de la saga. Ante la llegada de una nueva generación de actores, Daniel Radcliffe, recordado mundialmente por dar vida al joven mago durante más de una década, lanzó un mensaje claro a la prensa y a los fans: dejar que los nuevos intérpretes construyan su propio camino sin la constante sombra del pasado.

En declaraciones al portal especializado ScreenRant, Radcliffe fue directo al abordar el tema de las comparaciones inevitables con el elenco original. “Si todos de verdad quieren cuidar de estos chicos... una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre nosotros sobre mí, Emma, Rupert todo el tiempo”, expresó. Para el actor británico, evitar esa presión mediática es una forma concreta de proteger a quienes están comenzando una experiencia que cambiará sus vidas.

Radcliffe también explicó que prefiere mantenerse al margen del proceso creativo de la nueva producción. “Me gustaría no ser un espectro raro en las vidas de estos niños y simplemente dejar que sigan adelante... porque va a ser algo nuevo y diferente”, añadió.

La nueva adaptación contará con Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stour interpretando a Ron Weasley. El recambio generacional marca el inicio de una etapa inédita para el universo creado por J.K. Rowling y representa un desafío enorme para los jóvenes protagonistas.

Lejos de mostrarse protector en exceso o celoso del legado, Radcliffe se manifestó optimista. “Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo y mejor de lo que fui yo”, afirmó. Además, reveló que tras el anuncio del elenco decidió enviarle una carta personal a McLaughlin con un mensaje de apoyo: “Espero que tengas el mejor tiempo, y un tiempo incluso mejor que el que yo tuve yo la pasé muy bien, pero espero que tú la pases aún mejor”.

Te puede interesar: Justin Bieber lanza colección SKYLRK con Hailey Bieber como imagen principal

Te puede interesar: North West lanza NOR11: la hija de Kim Kardashian y Kanye West debuta en moda y joyería

En una entrevista previa con el programa Good Morning America, el actor compartió una reflexión más íntima sobre lo que implica asumir un proyecto de tal magnitud siendo apenas un niño. “Solo veo esas fotos de él y de los otros chicos y quiero abrazarlos. Se ven tan jóvenes. Me miro a mí mismo y pienso: ‘Es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad’. Pero también es increíblemente tierno, y espero que lo estén pasando genial”.

La experiencia le ha dado una perspectiva distinta sobre su propia infancia. “Cuando tienes 11 años y haces algo así, piensas: ‘Por supuesto que soy suficientemente mayor, soy lo más grande que he sido’. Pero ahora, cuando conozco a niños de once años, pienso: ‘Vaya, parece una locura’. Eso me hace admirar todavía más a mis padres”, sostuvo.

Radcliffe no es el único que observa con asombro esta nueva etapa de la franquicia. Según comentó a la revista People, tanto Emma Watson como Rupert Grint comparten la sensación de estar presenciando “algo surrealista” al ver a otro grupo de niños iniciar el recorrido que ellos comenzaron hace más de dos décadas.

Aunque reconoció que no han tenido “muchísima comunicación sobre la serie específicamente”, el actor subrayó: “Creo que todos sabemos cómo se sienten los otros, porque estamos sintiéndolo también”.

La serie de Harry Potter tiene previsto su estreno en 2027 y promete una adaptación más extensa y detallada de los libros. Sin embargo, Radcliffe insiste en que el mayor favor que se les puede hacer a los nuevos protagonistas es permitirles vivir la experiencia sin el peso constante de la comparación.

“Dejen que ellos vivan su propio proceso”, solicitó. Y reiteró su idea central: “Va a ser algo nuevo”.

Con estas palabras, el actor no solo muestra madurez y empatía, sino que también invita a los seguidores a acompañar esta nueva etapa con apertura y respeto.