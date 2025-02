David Schwimmer exigió a Elon Musk vetar a Kanye West de X tras escándalo antisemita

Schwimmer denunció que las declaraciones del intérprete fomentan la violencia y advirtió sobre el peligro de permitirle seguir utilizando la plataforma. “No podemos impedir que un intolerante trastornado escupa bilis llena de odio e ignorancia… pero PODEMOS dejar de darle un megáfono, señor Musk. Kanye West tiene 32,7 millones de seguidores en tu plataforma, X. Eso es el doble de personas que el número de judíos que existen. Su discurso de odio enfermizo da como resultado violencia REAL contra los judíos”, escribió en Instagram.

Las publicaciones de West fueron rechazadas inmediatamente por organizaciones como la Liga Antidifamación (ADL), que calificó sus declaraciones como una muestra flagrante de antisemitismo. “Conocemos demasiado bien este juego. Llamemos a la perorata pública de odio de Ye por lo que realmente es: un triste intento de llamar la atención usando a los judíos como chivo expiatorio. Pero, lamentablemente, consigue atención porque Kanye tiene una plataforma enorme para propagar su antisemitismo y su odio. Las palabras importan. Y, como hemos visto demasiadas veces, la retórica de odio puede tener consecuencias en la vida real”, expresó Jonathan A. Greenblatt, CEO de la ADL.

El Comité Judío Estadounidense (AJC) también condenó las declaraciones de West y alertó sobre el impacto de su discurso. “El odio, si no se controla, solo se multiplica. En un momento en el que el antisemitismo está alcanzando niveles aterradores en todo el mundo, Ye está poniendo en peligro a los judíos. Instamos a otros con plataformas como la suya, particularmente en la industria del entretenimiento, a denunciar este odio descarado”, indicó la organización.

Entre las frases publicadas por el rapero en X, destacaron expresiones como “Soy un nazi” y “Amo a Hitler”, además de afirmar que “nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos”.

En respuesta a las críticas, West acusó a la comunidad judía de intentar censurar su derecho a la libertad de expresión. “Los judíos dicen estar tan oprimidos que tratan de oprimirme a mí y a Elon (Musk) para obstaculizar la libertad de expresión”, escribió en su cuenta de X.

Incluso argumentó que, si sus declaraciones fueran realmente ofensivas, sus empleados de origen judío habrían renunciado. “¡Nadie ha renunciado hasta ahora! Tengo a muchas personas gays trabajando para mí, muchos judíos y un par de judíos gays que aún no han alcanzado su máximo potencial de judío gay si siguen trabajando para mí. Cada tuit que publico pienso: ‘bueno, alguien va a irse’”, afirmó el rapero.

En medio de la controversia, Kanye West sorprendió al revelar que su diagnóstico de bipolaridad habría sido erróneo. Durante una reciente entrevista en el podcast The Download, el artista aseguró que su esposa, Bianca Censori, puso en duda su diagnóstico inicial y lo llevó con un especialista que le brindó una nueva perspectiva.

“Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y resulta que en realidad tengo autismo”, relató.

West, quien en 2016 había sido diagnosticado con trastorno bipolar tras una crisis psiquiátrica, afirmó que su nueva evaluación le ha permitido comprender mejor su comportamiento y cómo es percibido por los demás. No obstante, admitió que esto ha generado dificultades en su entorno. “Es muy difícil para ellos porque se trata de un hombre adulto, no se lo puedes decir. No puedes tomar el control de su cuenta bancaria. No puedes controlar lo que digo en Twitter”, explicó.

Por ahora, ni Elon Musk ni la plataforma X han respondido a las solicitudes de Schwimmer ni a las múltiples denuncias contra Kanye West.