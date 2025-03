El detective de 'El Juego del Calamar' visitará Latinoamérica ¿Estará en Panamá?

La gira A Wively Day incluirá tres países y promete ser una experiencia inolvidable para los fans del artista.

Luego de conquistar audiencias en Asia, Wi Ha-joon expandirá su tour de fan meetings a América Latina, donde tiene una gran base de seguidores. La productora Applewood ha confirmado que el actor se presentará en:

Santiago de Chile – 16 de abril de 2025 (Teatro Caupolicán)

São Paulo, Brasil – 18 de abril de 2025 (Vibra São Paulo)

Ciudad de México, México – 21 de abril de 2025 (Teatro Metropólitan)

Las entradas estarán disponibles a partir del 14 de marzo en Chile y México, mientras que en Brasil la venta iniciará el 16 de marzo. Habrá distintos tipos de boletos, algunos con beneficios exclusivos como sesiones de fotos, saludos personalizados y material autografiado.

Los fan meetings de Wi Ha-joon en Asia han incluido actividades que probablemente se repitan en esta gira. Los asistentes podrán disfrutar de:

Charlas en vivo, donde el actor contará anécdotas y responderá preguntas del público.

Juegos y dinámicas, permitiendo la interacción directa con los fans.

Presentaciones especiales, que podrían incluir bailes o performances inéditos.

Experiencias VIP, con saludos de mano, fotos grupales y firmas de autógrafos.

Durante su fan meeting en Corea del Sur, Wi Ha-joon sorprendió al público con coreografías de 3D y Standing Next To You, lo que ha generado expectativas sobre qué podría presentar en su tour latinoamericano.

Wi Ha-joon nació el 5 de agosto de 1991 en Corea del Sur y estudió cine y teatro en la Universidad de Sungkyul. Su carrera en la industria del entretenimiento comenzó en 2012, pero su gran oportunidad llegó en 2021 con El Juego del Calamar, donde interpretó a Hwang Jun-ho, un detective que se infiltra en la macabra competencia en busca de su hermano desaparecido.

Wi Ha-joon no solo ha conquistado la pantalla, sino que también ha destacado en otras áreas. Es un apasionado del ejercicio y en una entrevista con Men’s Health Korea reveló que entrena cinco veces por semana. Incluso mencionó en tono de broma que, si ganara los 45.6 mil millones de wones de El Juego del Calamar, abriría un gimnasio de lujo.

La llegada de Wi Ha-joon a Latinoamérica es un evento muy esperado por sus fans, quienes han seguido de cerca su carrera y ahora tendrán la oportunidad de conocerlo en persona. Con una trayectoria en ascenso y una gran conexión con su audiencia, el actor se prepara para dejar huella en esta gira que promete ser inolvidable