Dwayne 'The Rock' Johnson reaparece irreconociblemente delgado en Venecia

El Festival de Cine no solo se convirtió en escenario para los estrenos más esperados del año, sino también en el lugar donde el actor acaparó toda la atención con una imagen radicalmente distinta.

El actor y exluchador profesional, célebre por su físico imponente y musculatura que lo hizo un ícono de Hollywood, reapareció con un aspecto mucho más delgado, lo que de inmediato generó sorpresa, especulación y miles de comentarios en redes sociales.

Con 53 años, Johnson llegó al festival para presentar la cinta The Smashing Machine, luciendo un traje gris elegante, camisa blanca y sus característicos tatuajes polinesios asomando discretamente en el pecho. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su look de alfombra roja, sino la notable pérdida de peso que mostraba en comparación con su figura habitual.

Según estimaciones de medios y seguidores, Johnson habría perdido cerca de 30 kilos (unas 60 libras) en los últimos meses. Para un hombre que durante décadas fue conocido como un símbolo de fuerza física y tamaño colosal, este cambio generó titulares inmediatos.

Los comentarios no tardaron en viralizarse. En foros y redes sociales muchos fans expresaron sorpresa: algunos preguntaban si el actor estaba atravesando problemas de salud, mientras otros celebraban que se mostrara renovado y con una imagen distinta. Un usuario en TikTok lo resumió con ironía: “La Roca ahora es una piedrita”.

La discusión se intensificó después de que circulara un video del evento privado Miu Miu Tales, organizado por la firma de lujo italiana durante el mismo festival. Allí, Johnson apareció con una camisa estampada, dejando ver un rostro mucho más estilizado y una complexión radicalmente más ligera que hace apenas unos meses.

The first photo is The Rock Original = he gone dead



The second photo is The Rock 2.0 = The Clone pic.twitter.com/wQd1MJxbeQ — @Mafia77TheBigBoss (@Mafia77BigBoss) September 1, 2025

La diferencia fue tan evidente que muchos aseguraron que era “imposible” que hubiera alcanzado ese cambio en tan poco tiempo. Sin embargo, el propio Johnson decidió aclarar lo que había detrás de esta transformación.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Johnson explicó que no se trató de un problema de salud repentino ni de una pérdida de peso accidental, sino de un proceso consciente de transformación personal y profesional.

“La transformación es algo de lo que realmente estaba hambriento por hacer. He sido muy afortunado en tener una carrera de años y de hacer los filmes que he hecho, pero simplemente había una voz en mi interior, pequeñita, que me decía: ‘Bueno, ¿qué tal que pudieras hacer más? ¿Qué tal que pudieras hacer más y cómo se vería eso?’”, afirmó el actor.

Sus palabras reflejan un momento de introspección en el que Johnson decidió replantear la manera en que quería presentarse al público, tanto en la gran pantalla como en su vida personal.

El impacto no quedó solo en la apariencia. Durante la premiere de The Smashing Machine, Johnson recibió una ovación de pie que se prolongó durante 15 minutos. El actor no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente conmovido por el reconocimiento de los asistentes. Este episodio dejó en claro que, más allá del cambio físico, el público sigue viendo en él a una de las grandes figuras del cine actual.

En junio de este mismo año, Johnson reveló que durante varios años había enfrentado un problema intestinal crónico que lo llevó a múltiples tratamientos médicos. Según sus propias palabras, la recuperación fue larga y desgastante, pero finalmente logró superar la enfermedad tras más de cinco años de lucha constante.

Esa experiencia no solo transformó su relación con la salud, sino también su manera de ver la disciplina física y el autocuidado. Para muchos, la nueva imagen del actor está directamente relacionada con esa etapa de superación personal.

Dwayne Johnson no es ajeno a las transformaciones. Antes de conquistar Hollywood, fue una de las estrellas más reconocidas de la WWE, donde su personaje The Rock se convirtió en un fenómeno mundial. Su carisma y presencia física lo impulsaron a dar el salto a la actuación, donde construyó una carrera que lo llevó a protagonizar sagas millonarias como Rápidos y Furiosos y películas de acción que recaudaron cientos de millones en taquilla.

La drástica pérdida de peso de Dwayne “The Rock” Johnson no solo responde a un cambio estético, sino a una decisión personal de explorar nuevas posibilidades en su carrera actoral y en su vida personal. El propio actor dejó claro que este proceso nació de la necesidad de probarse a sí mismo que todavía podía alcanzar nuevos retos.