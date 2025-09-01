Aleks Syntek vuelve a ser tendencia: su 'baile del robot' desata burlas

Un video del cantante durante una de sus presentaciones del Total Syntek Tour se convirtió en sensación en redes sociales, pero no precisamente por su música.

El mexicano, que celebra 35 años de trayectoria artística, fue grabado ejecutando su característico “baile del robot”, un paso que terminó generando una avalancha de memes y comentarios sarcásticos en plataformas como X.

El clip, compartido inicialmente por la cuenta “Prófugos del Ácido Fólico”, mostró a Syntek en plena interpretación recurriendo a sus movimientos robóticos. Sin embargo, lo que parecía un gesto divertido se transformó en blanco de burlas digitales. Algunos usuarios catalogaron la escena como “cringe”, mientras otros lo compararon con un robot humanoide o crearon memes irónicos que se viralizaron en cuestión de horas.

“Se viraliza ‘baile del robot’ de Aleks Syntek y le llueven críticas otra vez”, fue uno de los encabezados más compartidos en la conversación digital. La ola de memes recordó episodios recientes en los que Syntek ha estado en el centro del debate mediático, no solo por su música, sino también por declaraciones que han generado controversia.

Entre las frases más comentadas, el intérprete aseguró que Shakira le coqueteó, que fue pionero del rap y que algunos lo han llegado a llamar “el Elton John mexicano”. Estas afirmaciones, lejos de consolidar su imagen, provocaron una reacción similar a la que enfrentó la actriz Martha Higareda con sus famosas anécdotas de Hollywood: incredulidad, bromas y críticas constantes.

A diferencia de otras celebridades que suelen guardar silencio ante la burla digital, Aleks Syntek ha optado por responder directamente a memes y videos desde su cuenta de Instagram, donde mantiene una comunidad activa de seguidores. Este comportamiento lo distingue de la estrategia de evasión que suelen elegir otros artistas, aunque también lo expone aún más al escrutinio en línea.

Pese a las polémicas, Syntek sigue siendo uno de los referentes del pop y el rock en español. Su trayectoria incluye temas icónicos como:

Sexo, pudor y lágrimas, de la banda sonora de la película homónima, que lo catapultó a nivel internacional.

Duele el amor, en colaboración con Ana Torroja, parte del álbum Mundo Lite.

Sin daño a terceros, del disco En medio de la noche.

Intocable, de Lección de vuelo.

Te soñé y Corazones invencibles, incluidas en Synchronía.

Tu recuerdo divino, tema de recopilatorios que reafirma su versatilidad musical.

Con este repertorio, Aleks Syntek ha logrado mantenerse vigente a lo largo de más de tres décadas, conectando con varias generaciones de fanáticos, aunque en la actualidad sus pasos de baile y declaraciones sigan generando tanta conversación como sus canciones.