Trasplantan pulmón de cerdo a un humano por primera vez: un hito que abre debate en la ciencia

En un hecho histórico para la medicina, un equipo de cirujanos en China logró trasplantar un pulmón de cerdo genéticamente modificado a un hombre con muerte cerebral .

El órgano funcionó durante nueve días antes de que se observaran signos de rechazo, según un estudio publicado en la revista Nature Medicine.

Se trata del primer intento documentado de trasplante de un pulmón porcino en un humano, un paso experimental que, aunque aún lejos de ser aplicable en pacientes vivos, representa un avance en la investigación sobre los xenotrasplantes, procedimientos que buscan utilizar órganos de animales para suplir la enorme escasez de donantes humanos.

El paciente, un hombre de 39 años declarado con muerte cerebral tras sufrir una hemorragia cerebral, recibió el pulmón modificado después de que su familia otorgara consentimiento. El órgano había sido sometido a seis ediciones genéticas y provenía de un cerdo criado en condiciones de máxima bioseguridad.

Durante el experimento, los médicos administraron fármacos para prevenir infecciones y reducir el riesgo de rechazo. Aunque al inicio no se observaron complicaciones graves, al segundo día apareció una hinchazón generalizada y acumulación de líquidos en los tejidos, probablemente vinculada a problemas en la circulación sanguínea.

Pese a que hubo señales de recuperación parcial, los especialistas detectaron posteriormente signos de rechazo y, por petición de la familia, decidieron detener el procedimiento.

“Aunque este estudio demuestra la viabilidad del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, persisten desafíos sustanciales relacionados con el rechazo de órganos y la infección”, escribieron los investigadores en Nature Medicine.

Los trasplantes de riñones y corazones de cerdo han mostrado ciertos avances en los últimos años, pero el pulmón plantea desafíos únicos. El Dr. Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica de Northwestern Medicine, explicó: “Ese es un problema difícil de resolver. No lo hemos resuelto realmente, ni siquiera en órganos humanos. Así que solo estás agregando otra capa de complejidad con antígenos porcinos que pueden convertirse en otro problema”.

El experto también señaló que los pulmones no solo ayudan a respirar: intervienen en la filtración de la sangre, la producción de plaquetas, la regulación de la temperatura y el sistema inmune. Además, están expuestos constantemente a bacterias y virus del aire, lo que los convierte en órganos mucho más vulnerables que un corazón o un riñón.}

El Dr. Adam Griesemer, cirujano de trasplantes del Instituto de Trasplantes de NYU Langone, consideró fundamental que se realicen estos experimentos: “Creo que es muy importante realizar estos estudios ya que no se puede asumir que los modelos animales reflejarán perfectamente lo que sucede en los receptores humanos”.

Sin embargo, fue tajante al señalar que este tipo de intervenciones aún no son viables en la práctica: “Nadie se inscribiría para un trasplante de pulmón de nueve días”.

Bharat, por su parte, mostró escepticismo tras analizar las imágenes médicas del estudio: “Hay mucho daño. No sé si estoy totalmente convencido de que no hubo rechazo hiperagudo”.

Algunos especialistas creen que los avances con células madre podrían ser más prometedores que los xenotrasplantes. La idea es usar un pulmón porcino como andamio biológico, reemplazando progresivamente sus células con células humanas.

Griesemer destacó este enfoque como una posible vía: “En cierto sentido, eso no sería realmente un xenotrasplante, porque las células serían humanas, pero la estructura sería de un cerdo”.

La escasez de órganos sigue siendo crítica en el mundo. Solo en Estados Unidos, más de 103.000 personas estaban en lista de espera en 2023, mientras que se realizaron poco más de 48.000 trasplantes. Según la HRSA, 13 pacientes mueren cada día esperando un órgano.

Durante décadas, se han utilizado válvulas de cerdo en cirugías humanas con éxito. Más recientemente, se han logrado avances limitados con riñones y corazones genéticamente modificados. El caso más exitoso es el de Tim Andrews, un paciente de Massachusetts que desde enero de 2024 vive con un riñón de cerdo trasplantado en el Hospital General de Massachusetts.

Aunque los resultados del trasplante de pulmón de cerdo en China no son lo suficientemente sólidos para aplicarse en pacientes vivos, marcan un avance importante en la investigación de fuentes alternativas de órganos.

Como señalaron los autores del estudio, existe un “potencial transformador” en esta línea de investigación, aunque reconocen que aún faltan muchos años de trabajo para superar las barreras inmunológicas y de seguridad.