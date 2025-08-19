Elizabeth Taylor y Los Simpson: la increíble historia detrás de la primera palabra de Maggie

La serie Los Simpson acumula más de tres décadas marcando la cultura popular, pero uno de sus momentos más entrañables guarda un detalle sorprendente.

La primera palabra de Maggie fue pronunciada nada menos que por Elizabeth Taylor, una de las actrices más icónicas de Hollywood. El guionista Mike Reiss, en su libro Springfield Confidential, reveló cómo se gestó este histórico cameo que todavía hoy emociona a los fanáticos.

Durante las primeras temporadas, conseguir que una estrella prestara su voz en Los Simpson no era tan sencillo como lo es ahora. Las colaboraciones con figuras del cine, la música y el deporte eran poco frecuentes y se reservaban para momentos realmente especiales.

En ese contexto, la llegada de Elizabeth Taylor fue un acontecimiento inédito. “300 personas llenaron nuestro pequeño estudio para oírla grabar una palabra”, recordó Reiss. Aquella presencia transformó lo que parecía un simple detalle en un hito para la producción.

El episodio “La primera palabra de Lisa”, emitido en la cuarta temporada, reveló el instante en que Maggie llamaba por primera vez a su padre. Para un momento tan esperado, los creadores querían una voz que transmitiera emoción y peso simbólico. Por eso eligieron a Taylor, quien aceptó el reto de pronunciar una sola palabra: “Papi”.

Lo que parecía sencillo terminó siendo más complejo de lo previsto. Según contó Reiss, la actriz tuvo que repetir la grabación seis veces porque “seguía sonando demasiado sexy. Tuvimos que recordarle que era un bebé hablando a su padre, no estaba ligando con él”.

Lejos de incomodarse, el equipo vivió la experiencia con humor y camaradería. El broche final lo puso la propia actriz, cuando tras la última toma respondió con ironía: “Fuck you”, dijo imitando la voz de un bebé. Una salida que quedó inmortalizada en la memoria de todos los presentes.

La colaboración no terminó allí. Al final de esa misma temporada, Elizabeth Taylor volvió a aparecer, esta vez como personaje animado, en el episodio “Krusty es cancelado”, donde incluso protagonizó un breve diálogo relacionado con Bart y Lisa.

La anécdota dejó claro que, en plena consolidación de la serie, la unión de una leyenda del cine con la irreverente familia amarilla representó mucho más que un cameo: fue el inicio de una tradición en la que estrellas de primer nivel querían formar parte del fenómeno cultural llamado Los Simpson.