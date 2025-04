Estrella de 'El sexto sentido' rompe el silencio tras arresto

El actor fue arrestado el pasado 8 de abril en el Mammoth Mountain Ski Area de California, acusado de intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada, presuntamente cocaína.

El arresto, registrado en videos de cámaras corporales y difundido por TMZ y Page Six, mostró a Osment en un estado alterado, bloqueando el acceso a un telesilla. De acuerdo con reportes oficiales, el actor fue inicialmente retenido por patrulleros de esquí debido a su conducta beligerante. Al llegar los oficiales de policía, el actor se resistió a identificarse, respondiendo únicamente: “Soy un estadounidense”.

Durante su traslado a la cárcel, Osment desató una nueva ola de indignación al proferir insultos contra los oficiales, incluyendo un comentario antisemita. “Estoy siendo secuestrado por un jodido nazi”, se le escucha decir en la grabación, seguida de un insulto que fue condenado públicamente por organizaciones comunitarias.

Al ser revisado, las autoridades encontraron un billete de 20 dólares que contenía una sustancia blanca sospechosa, que se presume es cocaína, aunque aún se espera confirmación oficial de laboratorio. Según el fiscal del condado de Mono, David Anderson, Osment enfrenta cargos formales por “posesión de cocaína y conducta desordenada”, y su audiencia de imputación está programada para el próximo 7 de junio.

Días después del incidente, Haley Joel Osment rompió el silencio y publicó un comunicado en el que expresó su profunda vergüenza por lo ocurrido: “Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé ese lenguaje tan vergonzoso cuando estaba fuera de mí, habría hablado antes”, expresó en un mensaje enviado a People. El actor añadió que atravesaba un momento emocionalmente crítico debido a la reciente pérdida de su casa en los incendios forestales de Altadena, en Los Ángeles.

Medios locales reportaron que, además de perder su vivienda, su aseguradora habría rechazado su reclamación de indemnización, complicando aún más su situación económica y emocional.

“Pero eso no es excusa para usar esa palabra repugnante. Desde el fondo de mi corazón, le pido disculpas a absolutamente todos los que fueron heridos por esto. Lo que salió de mi boca fue basura sin sentido. He defraudado a la comunidad judía y eso me destroza”, lamentó Osment en su comunicado, subrayando su compromiso de asumir responsabilidad por sus actos.

Este no es el primer incidente de Osment relacionado con el abuso de sustancias. En 2006, cuando tenía apenas 18 años, el actor fue arrestado tras protagonizar un accidente automovilístico en el que su vehículo se estrelló contra un pilar de ladrillos. Tras las investigaciones, se determinó que conducía bajo los efectos del alcohol y portaba marihuana.

En esa ocasión, Osment fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 60 horas de rehabilitación por alcoholismo, asistencia obligatoria a seis meses de reuniones de Alcohólicos Anónimos y una multa de 1,500 dólares.

Con una carrera que incluye películas como Forrest Gump, Pay It Forward, Bogus y A.I. Inteligencia Artificial, además de su trabajo de voz en Jurassic World: Camp Cretaceous, Osment lucha ahora contra los fantasmas que amenazan con eclipsar su trayectoria en Hollywood.