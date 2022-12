Famoso futbolista se divorcia 24 días después de casarse por culpa del mundial

Adriano Leite Ribeiro, el que fuera apodado "El Emperador del fútbol" se ha divorciado de su esposa Micaela Mesquita apenas 24 días después de casarse. Fuentes extraoficiales afirman que todo se debió al partido que Brasil jugó contra Suiza en la ronda de grupos del Mundial de Catar.

Adriano y Micaela han estado juntos desde el 2015, sin embargo, su relación ha estado marcada por la intermitencia y los altibajos debido principalmente a los escándalos de infidelidad protagonizados por el exjugador del Inter de Milán a quien se le acusó en algún momento de mantener un triángulo amoroso entre Micaela y la modelo Victoria Moreira.

Con el tiempo, el emperador fue sentando cabeza y decidió comprometerse en matrimonio con Micaela, pacto que sellaron el pasado mes de noviembre. No obstante, la pareja no ha conseguido superar el Mundial de Qatar 2022. Y es que el motivo de la ruptura está en el segundo partido que Brasil disputó en la Copa del Mundo y en el que los de Tite se impusieron a Suiza gracias a un gol de Casemiro.

Según apunta el medio Extra Globo, tras la victoria de la Verdeamarela, Adriano "desapareció durante dos días sin dejar rastro ni razón". Tal y como desvela el citado portal, el exdelantero se desplazó a la casa de unos amigos en Vila Cruzeiro, la favela en la que se crio, para disfrutar del partido, pero tardó dos días en regresar sin haber dado ninguna explicación.

En su reencuentro con Micaela, Adriano se habría explicado y disculpado, pero la brasileña no lo aceptó y dio por terminada la relación. Eliminó las imágenes junto a él de su perfil de Instagram y dejó un mensaje de lo más esclarecedor: “Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos”.

Cabe recordar que el exfutbolista de Inter, Fiorentina y Flamengo comenzó a salir con Micaela en 2015 y rápidamente la joven fue apodada por la prensa brasileña como ‘la nueva emperatriz’, pero su noviazgo no llegó a buen puerto. No obstante, estuvieron yendo y viniendo hasta 2018 y, tras un nuevo descanso, retomaron la relación con polémica, pues Adriano fue acusado de estar en un triángulo amoroso al mantener sendos noviazgos tanto con Micaela como con Victoria Moreira.

*Con información de ww.as.com/tikitakas/EricSantos*