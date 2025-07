Florinda Meza llora y se vuelve meme: así nació el nuevo símbolo del drama

Así fue como el llanto de Florinda Meza, la icónica Doña Florinda de El Chavo del 8, pasó de ser un homenaje sincero a Chespirito a convertirse en uno de los memes más compartidos del momento.

La escena, originalmente grabada en 2020 durante una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, muestra a Meza intentando cantar una canción dedicada a Roberto Gómez Bolaños. Pero la emoción la supera y, entre lágrimas, pronuncia la frase que ahora inunda TikTok y Reels: “¡Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar, perdonen!”, Florinda Meza

En aquel entonces, el gesto fue entendido como un tributo emocional al hombre con quien compartió vida y pantalla. Pero cinco años después, el video ha sido rescatado por internet con otro tono completamente distinto: ahora es un recurso humorístico que representa todo tipo de tragedias cotidianas exageradas, como “cuando me traen el pan, pero no la salsa” o “cuando escucho mi voz en una nota de voz”.

La frase se ha convertido en sonido viral, sticker animado, reel paródico y, sobre todo, en ícono del drama millennial que se burla de lo trágico desde lo más trivial. En plataformas como TikTok, X e Instagram, el rostro angustiado de Meza ha sido editado con música dramática, efectos de telenovela e incluso doblajes satíricos.

Lo curioso es que, en medio del sarcasmo digital, permanece un trasfondo emocional genuino. La muerte de Chespirito en 2014 dejó una huella profunda en Meza, quien ha hablado en varias ocasiones de la soledad que vive desde entonces. Esta entrevista fue solo un reflejo de ese dolor, que en su momento fue recibido con respeto.

Sin embargo, como suele ocurrir en la era de lo viral, la reinterpretación llegó sin pedir permiso. Algunos internautas la han acusado de “sobreactuar”, mientras otros han salido en defensa de su autenticidad, señalando que el dolor no debería ser objeto de burla. A pesar de las críticas, Meza no ha emitido una declaración pública sobre el fenómeno, aunque no sería la primera vez que enfrenta comentarios hirientes por parte del público o los medios.

La actriz ha sido históricamente una figura polarizadora, sobre todo tras la muerte de Gómez Bolaños. Ha sido objeto de críticas por su papel en la vida del comediante y por lo que algunos consideran un “exceso” de protagonismo en el legado de Chespirito. Aun así, ella ha defendido su derecho a sentir y recordar a su manera: “¡Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar, perdonen!”

una frase que, aunque ahora sea parte de la comedia digital, nació desde un lugar profundamente humano. Este fenómeno ilustra cómo las redes sociales pueden resignificar cualquier contenido, incluso aquellos cargados de emoción real. Lo que antes fue una muestra de duelo, hoy es parte de una nueva cultura digital que mezcla nostalgia, irreverencia y desdén. Florinda Meza, sin querer, se ha convertido en un ícono del drama moderno, en el que el llanto sincero y la burla viral coexisten sin pedir permiso.