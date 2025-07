Gloria Trevi deslumbra en traje de baño a los 57: 'Ahora me puse más buena'

Esta vez no fue con una canción, sino con una serie de fotografías en traje de baño que sorprendieron por su estilo, energía y figura envidiable a sus 57 años. La cantante mexicana compartió las imágenes desde lo que parece ser un crucero, dejando claro que está viviendo una etapa plena, tanto física como emocionalmente.

Vestida con un sofisticado bañador blanco de una pieza, con tirantes delicados y textura elegante, la intérprete de “Todos me miran” posó sonriente, desbordando seguridad y actitud. Acompañó la publicación con una frase que no pasó desapercibida: “Y me solté el cabello… por segunda vez, ahora me puse más buena y no fue pa’ usted. Ya yo sé que me mira y no sé pa’ qué si ya tu vuelo se fue. Vámonos en barco”.

La publicación rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios llenos de elogios. Figuras del entretenimiento como Maribel Guardia, Marco Antonio Solís y Laura Flores no dudaron en sumarse a la ola de admiración.

“Te ves increíble”, “Cada día más hermosa”, “Una bellísima dama radiante”, y “Tienes la eterna hermosura de una divina diosa preciosa de ensueño”, fueron algunos de los mensajes destacados entre sus seguidores.

Lejos de ser fruto del azar, el estado físico de Gloria Trevi responde a una rutina constante. La artista se ha mantenido en movimiento gracias a los ensayos y presentaciones de su actual gira internacional, que incluye fechas en Estados Unidos, Europa y México. Además, su compromiso con una alimentación balanceada y el cuidado personal son pilares fundamentales de su estilo de vida.

El furor causado por sus fotos coincide con un momento profesional muy activo. Trevi se encuentra promocionando El vuelo, su más reciente producción discográfica lanzada en abril, donde combina temas introspectivos con sonidos actuales que reafirman su vigencia.

Hace apenas unos días ofreció un espectáculo inolvidable en el Movistar Arena de España, como parte de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTQ+, una comunidad con la que mantiene una relación cercana y de mutuo respeto. Su actuación fue aplaudida no solo por su potencia vocal y entrega en el escenario, sino también por el mensaje de inclusión y libertad que ha marcado su carrera.

El mensaje de Gloria Trevi con su publicación va más allá del físico. A sus 57 años, la cantante no solo celebra su cuerpo, sino también su libertad de vivir y expresarse sin filtros ni ataduras. “Ahora me puse más buena… y no fue pa’ usted”, dijo sin tapujos, en una frase que ya empieza a viralizarse como símbolo de empoderamiento femenino.

Con esta actitud desafiante y auténtica, la artista reafirma su lugar en la cultura pop latina: una figura que se reinventa, rompe esquemas y no pide permiso para brillar.