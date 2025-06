Frankenstein ya está aquí: Guillermo del Toro libera el aterrador y conmovedor primer tráiler

Netflix ha revelado uno de los avances más esperados del año: el primer tráiler de Frankenstein, la nueva y ambiciosa adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro. El adelanto, presentado durante el evento global TUDUM, mostró por fin el rostro del monstruo interpretado por Jacob Elordi, así como la estética oscura y elegante que caracteriza el cine del aclamado director mexicano.

“La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley. Y muchas veces, cuando quiero rendirme, pienso en ella”, declaró del Toro al recibir el BAFTA a Mejor Director por La forma del agua en 2018. Aquella admiración personal se transforma ahora en un homenaje cinematográfico que promete revolucionar una vez más el género.

Con un elenco estelar que incluye a Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz, Frankenstein se perfila como uno de los proyectos más intensos y personales en la filmografía del ganador del Óscar por El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017).

Aunque la criatura de Frankenstein ha sido representada innumerables veces en la pantalla, la interpretación de Jacob Elordi promete marcar un antes y un después. Famoso por su papel en Euphoria, Elordi se somete a una transformación física y emocional radical, que según Mia Goth, será “desgarradora”.

“Fue un trabajo difícil para él. Estuvo horas en la silla de maquillaje, pero valió la pena porque el resultado fue increíble. El equipo hizo un trabajo espectacular”, afirmó Goth durante el evento.

Del Toro ha dejado claro que esta no será una historia de terror convencional, sino una exploración poética y filosófica del dolor, el abandono y la necesidad humana de ser amado.

La producción, además de recuperar el tono gótico original, introduce una sensibilidad única que mezcla lo barroco con lo emocional. “Es una adaptación grande y profundamente mexicana”, reveló Oscar Isaac, quien encarna a Victor Frankenstein, el científico que desafía las leyes de la vida y la muerte.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Isaac confesó cómo fue elegido para el papel: “Estaba sentado con él hablando y, tras una larga conversación, me miró y me dijo: ‘Creo que necesitas ser mi Victor Frankenstein’. Todavía no lo puedo creer”.

El actor también relató que desde el inicio del proyecto, del Toro le prometió una experiencia actoral transformadora: “Dijo: ‘Te voy a preparar un banquete como actor’, y eso fue lo que hizo. Todos los días llegaba al set, tan emocionado, haciendo un montón de cosas hermosas, difíciles y expresivas. Lo tuve como un hermano, ahí mismo, ayudándome en cada paso del camino”.

El tráiler ofrece un vistazo a un universo cargado de simbolismo visual: laboratorios en ruinas, castillos lúgubres, atmósferas lluviosas y un diseño de producción que recuerda a los mejores momentos de Crimson Peak o El espinazo del diablo, pero con un lenguaje visual aún más maduro. La criatura, lejos de ser simplemente temible, genera compasión, rabia y un profundo sentido de tristeza.

Este enfoque es coherente con la lectura que del Toro siempre ha defendido sobre los monstruos: “No son lo otro, sino una parte de nosotros mismos. Aquella que negamos, que tememos, pero que también necesita amor”.

Frankenstein marca una nueva etapa en la colaboración entre Guillermo del Toro y Netflix, que ya dio frutos con Pinocho (2022), ganadora del Óscar a Mejor Película Animada en 2023. Esta sinergia ha permitido al director desarrollar proyectos ambiciosos con total libertad creativa, y este filme no es la excepción.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, el lanzamiento del tráiler ha elevado enormemente las expectativas de la crítica y del público. Los cinéfilos aguardan no solo una nueva adaptación literaria, sino una obra cargada de emoción, crítica social y una mirada única sobre el alma humana.