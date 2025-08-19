'Ghost'| Secretos del rodaje, el casting y la inolvidable escena de arcilla

Han pasado 35 años desde el estreno de Ghost: la sombra del amor, una de las películas más icónicas de los años 90.

Lo que comenzó como una arriesgada apuesta terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que rompió récords de taquilla, marcó la carrera de Demi Moore, Patrick Swayze y Whoopi Goldberg, y regaló al mundo una de las escenas románticas más famosas del cine.

Estrenada en 1990, Ghost recaudó 505,7 millones de dólares en todo el mundo, superando incluso a otro clásico de la época, Mi pobre angelito, que alcanzó 476,6 millones. El filme también impulsó el resurgimiento de Unchained Melody, la balada de The Righteous Brothers que se convirtió en sinónimo de romance gracias a su inclusión en la cinta.

La trama parecía poco prometedora: un hombre asesinado que regresa como fantasma para proteger a su pareja. Incluso Demi Moore confesó sus dudas iniciales en el American Film Institute: “Es una historia de amor, y es un tipo, un tipo muerto, que intenta salvar a su esposa, y hay una parte de comedia, pero realmente, realmente es una historia de amor, y pensé: ‘Vaya, esto es una receta para el desastre… O va a ser algo muy especial, muy increíble, o un auténtico fracaso’”.

El director Jerry Zucker dudaba en elegir a Patrick Swayze como protagonista debido a su imagen forjada en Dirty Dancing y películas de acción. Sin embargo, una audición cambió todo. Según recordó a People: “Todos estábamos llorando, ahí mismo en la oficina y ya sabíamos cómo terminaba la historia. Vi un lado de Patrick que nunca antes había visto”.

Entre los candidatos para interpretar a Sam Wheat estuvieron Harrison Ford, Tom Hanks, Michael J. Fox, Alec Baldwin, Kevin Bacon y Tom Cruise. Incluso Bruce Willis, entonces esposo de Demi Moore, rechazó el papel. Años después confesó a The New York Times: “Simplemente no lo entendía. Dije, ‘Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?’”.

Para el papel de Molly, Moore era la favorita, aunque también fueron consideradas Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Nicole Kidman, Meg Ryan y Molly Ringwald.

El torno de alfarero, la música de fondo y la química entre Moore y Swayze dieron vida a una de las escenas más recordadas de Hollywood. El propio actor explicó en sus memorias The Time of My Life: “Éramos muy apasionados sobre que la escena de amor no tratara de besarse apasionadamente ni de lanzarse uno sobre el otro, sino sobre la conexión entre dos seres humanos”.

Demi Moore, sin embargo, nunca desarrolló talento para la cerámica. Años después confesó a Seth Meyers: “Mis piezas de recuerdo parecen hechas por alguien en el jardín de infantes. Tengo mis iniciales en ellas y las valoro mucho”.

En una charla con Drew Barrymore añadió con humor: “Aún sigo guardando la pequeña vasija que hice, es lamentable. Tienen un aspecto de lo más triste”.

El personaje de Oda Mae Brown casi recae en una actriz desconocida, pero seis meses después los productores cambiaron de opinión y eligieron a Whoopi Goldberg. La decisión resultó clave: la actriz ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y se convirtió en la primera mujer negra nominada tanto en esa categoría como en la de Mejor Actriz por El color púrpura.

Ese papel fue además el inicio de su camino al estatus EGOT (ganadora de Emmy, Grammy, Oscar y Tony), que culminó en 2002.

Más allá del romance y la comedia, Ghost dejó un mensaje profundo que Patrick Swayze resumió antes de su muerte en 2009: “Ghost trataba sobre vivir el momento, porque eso es todo lo que tienes… Si no te comunicas con las personas que amas, te expones a un dolor increíble si las pierdes”.

Tres décadas y media después, la película sigue siendo un referente del cine romántico y una obra que, contra todos los pronósticos, conquistó al público y se instaló en la memoria colectiva.