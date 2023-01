Gordon Ramsay de 'Hell's Kitchen' decide dejar sin herencia a sus hijos

Gordon Ramsay, el reconocido y multipremiado chef escocés ganador de 17 estrellas Michelín, famoso por presentar programas como Hell's Kitchen y Master Chef reveló que sus cuatro hijos no recibirán ni un solo centavo de todo su millonario patrimonio.

A lo largo de toda su carrera, el británico ha logrado amasar una fortuna de 220 millones de dólares producto de su cadena de restaurantes, libros y programas de televisión, convirtiéndose así en el tercer cocinero más rico del mundo, solo detrás de Alan Wong y Jamie Oliver.

Consciente de lo que le ha costado ganarlo, Ramsay ha declarado en una entrevista concedida a ‘The Telegraph’ que dejará sin herencia a sus hijos en defensa del valor del dinero y el trabajo duro.

Esto significa que ninguno de los cuatro hijos que tiene junto a su esposa Tana Ramsay con quien ha estado casado los últimos 22 años de su vida no percibirán absolutamente nada de su fortuna, pues desde que sus hijos Meghan, Holly, Jack y Matilda era pequeños, Gordon nunca les ha permitido darse lujos, a pesar de que puede pagarlos con su fortuna, y en cambio, les ha hecho trabajar para ganarse cada centavo.

Tal ha sido la educación del esfuerzo que les ha querido inculcar, que ni siquiera les ha permitido viajar en primera clase con su mujer y él: “No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso. Giro a la izquierda con Tana y ellos giran a la derecha y le digo a la azafata: ‘Asegúrate de que esos pequeños no se nos acerquen, quiero dormir en este avión”, bromeaba Gordon Ramsay, para después admitir que él sí se había ganado ese privilegio: “Me partí el culo para sentarme cerca del piloto y lo aprecias más cuando te lo has ganado”.

Además, tal y como ha contado el chef, sus hijos también tenían que ahorrar su dinero para pagar su ropa, el transporte y otros gastos como el teléfono, y si querían obtener paga debían colaborar con las labores de casa. Una serie de medidas con las que busca que aprecien más sus diferentes logros y conozcan el valor real del dinero.

Un chef polémico

Gordon Ramsay ha sido uno de los cocineros más premiados de su época, ha generado numerosas polémicas por su comportamiento, en ocasiones muy temperamental. En una ocasión, llegó a expulsar de uno de sus restaurantes a A. A. Gill, un crítico gastronómico, después de que en una reseña dijera que Ramsay era «un magnífico chef, pero una decepción como persona».

Este comportamiento ha sido su seña principal en sus programas de televisión, donde se forjó un estilo personal característico. En espacios como Hell's Kitchen o Kitchen Nightmares, no duda en gritar a sus participantes y ser una persona muy intimidante si hacen algo mal o no es de su gusto.

*Con información de www.as.com/tikitakas/AdriánCórdoba*