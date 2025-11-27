HBO Max expande el 'Chespiritoverso' con nueva serie dedicada a Don Ramón

HBO Max Latinoamérica confirmó oficialmente la producción de una serie original centrada en Don Ramón, uno de los personajes más queridos de El Chavo del 8 y cuyo legado ha sobrevivido generaciones. El anuncio, realizado este lunes 24 de noviembre durante los upfronts 2026 en México, Brasil y Argentina, marca un nuevo capítulo en la expansión del popular “Chespiritoverso”.

La plataforma reveló que el proyecto forma parte de su estrategia para revitalizar figuras icónicas de la comedia latinoamericana y conectar con audiencias de todas las edades. El vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación para HBO Max en Latinoamérica, Mariano César, presentó oficialmente la serie destacando la esencia del personaje: “Don Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8: un viudo gruñón pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo”.

HBO Max aclaró que la producción no será una bioserie sobre Ramón Valdés, el actor que inmortalizó al personaje, sino una reinterpretación ficcional dentro del universo de Chespirito. La serie será un live-action filmado con técnica de una sola cámara, con un tono juvenil y dirigido especialmente a adultos jóvenes, una apuesta que busca modernizar el estilo clásico sin perder su esencia humorística.

Aunque la plataforma no ha revelado aún el reparto, la sinopsis ni la fecha de estreno, se confirmó que la imagen icónica de Don Ramón volverá: su sombrero de cubo azul, su camiseta negra y la siempre presente tensión con el Señor Barriga, motivada por las interminables deudas del personaje. El espíritu del universo creado por Gómez Bolaños también estará presente, recordando aquella frase tan famosa del comediante mexicano: muchas de las mejores cosas suceden “sin querer queriendo”.

La nueva serie se suma al impacto histórico de Chespirito: Sin Querer Queriendo, estrenada el 5 de junio de 2025 y finalizada el 24 de julio del mismo año. Esta producción se convirtió en el contenido en español más visto en la historia de HBO Max en Latinoamérica, alcanzando el top 5 global durante sus primeras cuatro semanas y contribuyendo a un notable aumento en las suscripciones.

En dicha bioserie, el actor Miguel Islas interpretó a Ramón Valdés, recreando su trayectoria en la televisión mexicana. La producción contó con la supervisión directa de la familia Gómez Bolaños, así como cameos de figuras emblemáticas como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) y Edgar Vivar (Señor Barriga). Su éxito abrió la puerta a la expansión del catálogo basado en personajes clásicos.

Te puede interesar: Selena Gomez | Intento de allanamiento en la casa de su suegra preocupa a su familia

Te puede interesar: Alejandro Fernández preocupa por comportamiento inusual durante concierto

Durante los upfronts, HBO también presentó The Colorado, una serie animada inspirada en El Chapulín Colorado, y adelantó que podrían venir más proyectos basados en otros personajes del barrio más famoso de la televisión latina.

Los derechos de los personajes de El Chavo del 8 pertenecen a la familia de Roberto Gómez Bolaños, quienes aprobaron la colaboración con Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group. Sin embargo, la familia Valdés aún no ha confirmado su participación en la serie dedicada a Don Ramón, un detalle que genera expectativa entre los seguidores del actor.

HBO Max apuesta por una estrategia que ha demostrado funcionar: revitalizar figuras legendarias para conquistar a públicos nostálgicos y, al mismo tiempo, captar a nuevas generaciones que consumen estos contenidos por streaming. Tal como ocurrió con producciones biográficas de ídolos musicales como Luis Miguel: La Serie o Selena: The Series, la plataforma busca aprovechar el poder emocional de los personajes más influyentes de la cultura popular.

Con esta nueva producción, Don Ramón regresa a la pantalla para demostrar que su humor, su corazón noble y su eterna lucha contra las deudas siguen tan vigentes como siempre.