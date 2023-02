Las hormigas zombis que existen en la vida real y que inspiraron The Last of US

The Last of US

Zombis, hongos y The Last of US se han hecho muy famosos arrancando el 2023. ¿Qué tienen en común y por qué unas hormigas inspiraron el guion de este videojuego convertido en una serie exitosa?

Primero vayamos a la trama original de The Last of US. Trata de una especie de hongo que se apodera de las personas hasta convertirlas en zombis. Todo el proceso biológico se explica cuando pequeñas esporas del hongo entran al cuerpo y comienzan a secuestrar la mente de su huésped.

Lo que apreciamos en la serie no es del todo falso, pues en el mundo de los hongos existen desde los comestibles hasta los parásitos que se alimentan de sus víctimas.

Los hongos parásitos son de la especie y Ophiocordyceps. De acuerdo a una publicación de BBC Mundo, durante uno de sus programas televisivos, un grupo de documentalistas pudo mostrar cómo esta especie de hongos se apoderó y tomó el control de una hormiga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó a finales de octubre del 2022 una lista de hongos que amenazan la vida, sin embargo, para tranquilidad de los fanáticos de The Last of US, los Cordyceps no aparecen en la lista.

Es muy difícil que un humano pueda ser controlado por un hongo parásito asesino, ya que nuestra temperatura corporal y el sistema nervioso complejo hacen que eso sea totalmente imposible.

La doctora Charissa de Bekker, microbióloga de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, ha estudiado los Cordyceps y es citada en la publicación de la BBC donde asegura que “"la temperatura de nuestro cuerpo es simplemente demasiado alta para que la mayoría de los hongos se asienten y crezcan bien, y esto es lo mismo para este Cordyceps".

"Su sistema nervioso es más simple que el nuestro, por lo que definitivamente sería más fácil secuestrar el cerebro de un insecto que nuestro cerebro. Además, sus sistemas inmunológicos son muy diferentes a los nuestros", dijo al medio de comunicación inglés.