¿Cuál fue la razón por la que Shakira nunca se casó con Piqué?

Aunque la barranquillera y el catalán estuvieron juntos durante 12 años en el que formaron una familia en Barcelona junto a sus hijos Milan y Sasha, es bien sabido que la pareja nunca formalizó su relación mediante el matrimonio. ¿Cuál fue la razón para que ninguno de los dos quisiera casarse? Aquí te contamos las verdaderas razones por las que no hubo boda de por medio.

Una historia que parecía tener un final feliz terminó con el corazón de Shakira aniquilado por el engaño del futbolista tras vivir una tormenta mediática a raíz del escándalo de infidelidad que acaparó las principales portadas de los medios internacionales y que se convirtió paradójicamente en el elemento que llevó a Shakira a conquistar nuevamente la industria musical con sus últimos éxitos dedicados precisamente al desamor que le provocó su expareja Gerard Piqué.

Durante 10 años la pareja vivió un idilio de amor, sin embargo, ni en sus mejores días, ninguno de los dos quiso casarse. En repetidas oportunidades, Shakira y Piqué han contado sus motivos para no haber dado este paso tan importante en sus vidas.

En el año 2020, durante una entrevista con el programa “60 minutes”, Shakira fue preguntada acerca del matrimonio y ella aseguró que no es algo prioritario, pues le asusta mucho y prefería mantenerse de esa forma.

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, dijo la colombiana.

En tanto, el exfutbolista quien a lo largo de su carrera también dio innumerables entrevistas y en varias de ellas se le cuestionó sobre su relación con la cantante sudamericana.

Para resumir todo, el deportista indicó que no era necesario estar casados para vivir su relación al máximo y que ambos se sentían muy bien así.

“Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”, declaraba por aquellas épocas.

Doce años después de coincidir en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Shakira y Piqué pusieron punto final a su relación con un acuerdo de custodia en el que la colombiana logró quedarse con los niños para dejar de una vez y por todas, la ciudad de Barcelona para mudarse a Miami y dejar atrás el recuerdo que un amor que "le falló cuando más le necesitaba".

*Con información de www.mag.elcomercio.pe*