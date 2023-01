31 de enero de 1943: El día que puso fin a la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad

Rusia/La historia de la humanidad está llena de grandes momentos. Unos buenos y otros malos, pero que siempre vale la pena recordar, porque en cualquiera de ambos casos nos dejan enseñanzas sobre la forma en la que debemos comportarnos como sociedad.

Un día como hoy, pero hace 80 años, específicamente el 31 de enero de 1943, el mundo se enteraba del fin de la batalla de Stalingrado. ¿Qué ocurrió y por qué se dice que es la más sangrienta de la humanidad?

Fue en esta fecha cuando las tropas de la Alemania nazi se rindieron ante el Ejército Rojo de la Unión Soviética en Stalingrado.

Esta rendición estuvo comandada por el mariscal alemán Friedrich Paulus, líder del bando nazi en el campo de batalla. Esta decisión no contó en su momento con el aval de Adolf Hitler, pero finalmente se firmó la paz de manera formal el 2 de febrero de 1943.

Reseña el sitio web de History Channel que “la batalla de Stalingrado ocurrió en el contexto de la invasión nazi a la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler declaró sorpresivamente la guerra, en junio de 1941, incluso cuando ambas naciones habían firmado un pacto previo de no agresión”.

Esta batalla es considerada la más famosa de la Segunda Guerra Mundial y se le califica como la más sangrienta porque dejó 2 millones de muertos entre soldados y civiles.

La Operación Urano

Los alemanes invadieron esta ciudad y los rusos resistieron durante tres meses a través de técnicas consideradas de guerrilla. Finalmente los rusos logran organizarse y lanzan la Operación Urano con la cual sacan a los nazis de la ciudad, los dejan aislados hasta que se quedan sin suministros y municiones, por lo que les toca rendirse.

Los alemanes al mando de Von Paulus no pudieron soportar el duro frío que había en la ciudad. Hitler no era partidario de una rendición y mandaba mensajes a su Mariscal para que no se rindiera. La historia cuenta que le aconsejó que se suicidará antes de firmar una derrota. Orden que claramente desobedeció el alto mando alemán en el campo de batalla.

Sin embargo, unos 11 mil soldados desobedecieron la orden de Von Paulus y decidieron seguir peleando tras la firma de la rendición, pero a finales de marzo de 1943 fueron derrotados los últimos alemanes en la ciudad.