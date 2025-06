Jason Statham revela su fórmula secreta para mantenerse en forma a los 57

A sus 57 años, el icónico actor británico Jason Statham, conocido por su figura atlética y su rol en exitosas películas de acción como El Transportador o Espías, ha demostrado que es posible sostener un físico envidiable sin caer en restricciones extremas ni abandonar los placeres culinarios.

En una entrevista difundida por Men’s Health, que retomó declaraciones hechas al youtuber Will Cozens, Statham ofreció una mirada honesta y poco convencional sobre su alimentación: no cree en los “cheat days” o días trampa, sino en lo que él llama “meses trampa”.

“No tengo un día trampa. Tengo meses trampa. Si me voy de vacaciones, lo hago todos los días, cada uno es un día trampa”, afirmó Statham con naturalidad.

Lejos de la rigidez que muchos suponen necesaria para sostener un cuerpo musculoso después de los 50, Statham reveló que su secreto no está en privarse, sino en equilibrar la disciplina con el disfrute. Explicó que el 95% de su dieta está compuesta por alimentos saludables y balanceados, y el 5% restante está reservado para caprichos como el chocolate.

Esta estrategia, que podría parecer riesgosa para algunos, es en realidad un sistema cuidadosamente diseñado por el propio actor, quien se asegura de mantener la consistencia incluso en sus momentos de indulgencia. Durante sus vacaciones, por ejemplo, no se impone límites, pero al volver retoma con firmeza su régimen de alimentación y entrenamiento.

“Tengo una formación atlética muy física. El hecho de que no tenemos 20 años está ahí, pero tengo espíritu”, expresó Statham, subrayando la importancia de la constancia mental, tanto como la física.

Además de su enfoque flexible hacia la comida, el actor se apega a hábitos concretos que refuerzan su bienestar. Statham evita los alimentos fritos, bebe al menos tres litros de agua al día y mantiene un horario de comidas estricto: nada de alimentos después de las 7 de la noche, salvo en sus momentos de excepción durante los descansos.

Este tipo de estructura le permite mantener una base saludable sin caer en la monotonía. Según lo publicado por Men’s Health, incluso cuando se permite disfrutar de alimentos más calóricos, como dulces o harinas, Statham procura quemar las calorías antes de dormir, ya sea con entrenamiento o actividad física moderada.

En el mundo del fitness, las llamadas “cheat meals” o comidas trampa son estrategias comunes para mantener la motivación en dietas rigurosas. Pero Statham ha llevado este concepto a otro nivel. Para él, las trampas alimentarias no son una excepción ni una culpa: son parte de una filosofía de vida que privilegia la sostenibilidad, la libertad y la salud mental.

“Si me permito descansar, también me permito disfrutar. No hay remordimientos, porque sé que volveré con más energía”, parece ser la lógica que rige su enfoque. Esta mentalidad lo diferencia de otros íconos del cine de acción que sostienen dietas draconianas y rutinas extremas. Statham prioriza el equilibrio y el control personal, evitando el autosabotaje emocional que a menudo acompaña los regímenes alimentarios estrictos.