Karla Sofía Gascón denuncia que fue drogada tras los Oscar 2025

Karla Sofía Gascón, nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez, reveló que tras la ceremonia de los Premios Oscar 2025, comenzó a sentirse mareada y descubrió que había consumido una bebida con THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana. A través de su cuenta de Instagram, la actriz relató que recibió una bolsa de obsequios como reconocimiento a su nominación. Dentro del paquete había unas papas fritas y un refresco sabor limón, los cuales consumió sin sospechar nada extraño.

“De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar”, escribió.

Al sentirse mal, llamó a un amigo para que la vigilara, ya que su malestar aumentaba. “Comí algo dulce porque tenía la tensión baja y una sensación extraña”, detalló. Fue en ese momento cuando recordó lo que había ingerido y decidió revisar los ingredientes.

“Reviso la bolsa de chips, nada. De la lata de refresco y…”. Para su sorpresa, descubrió que la bebida contenía THC, lo que explicaba sus síntomas.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, y la actriz pudo tomarlo con humor después de la angustia inicial. “Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos son muy bonitos. Gracias”.

La situación ha generado controversia, y en el programa Ventaneando, la periodista Linet Puente aseguró que el regalo con THC provenía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora de los premios Oscar.

“Pero bueno, a Karla Sofía le dan esta bolsa y ella dice: ‘Ah, pues vienen unas papitas’. Empieza a comer la papita, se toma el refresco que viene y de repente dice que se empieza a sentir mareada, lo comparte en sus redes sociales todo esto y resulta que se da cuenta de que el refresco tiene una sustancia que se llama THC”, relató Puente.

Ante esto, la conductora Pati Chapoy fue tajante al señalar la gravedad del asunto: “Que sea clarito. Estamos hablando de que la Academia le dio un regalo que tiene marihuana. Pues sí, droga”. Por su parte, Pedro Sola reaccionó con incredulidad: “¿Pero cómo es posible?”.

Sin embargo, Linet Puente aclaró que la bolsa de obsequios no es entregada directamente por la Academia, sino por una empresa externa que se encarga de armar los lujosos paquetes para los nominados.

Hasta el momento, ni la Academia de Hollywood ni los organizadores de los obsequios han dado declaraciones oficiales sobre lo ocurrido con Karla Sofía Gascón. Mientras tanto, la actriz ha dejado claro que, aunque logró superar el mal rato, la experiencia fue desconcertante y preocupante.

Este incidente ha abierto el debate sobre la responsabilidad de los organizadores al seleccionar los productos que reciben los nominados y la necesidad de garantizar la seguridad de los invitados a eventos de gran magnitud como los Premios Oscar