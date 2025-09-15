Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks tras su divorcio con Miley Cyrus

El australiano de 35 años anunció oficialmente su compromiso con la modelo Gabriella Brooks, de 29, cinco años después de su divorcio con Miley Cyrus. La noticia fue confirmada el viernes 12 de septiembre a través de una emotiva publicación en Instagram, donde Brooks mostró su anillo de compromiso en un carrusel de imágenes que rápidamente conquistó a sus seguidores.

La primera fotografía en blanco y negro muestra a la modelo abrazando a Hemsworth mientras sonríe, con un brillante diamante visible en su mano izquierda. Gabriella acompañó la instantánea únicamente con un emoji de corazón blanco, dejando que la imagen hablara por sí sola. La segunda captura reflejaba la calma del océano iluminado por el sol, mientras que la tercera enfocaba de cerca su mano sobre una sábana blanca, destacando el impresionante anillo.

Los rumores sobre el compromiso ya venían sonando desde agosto, cuando Brooks fue vista en Ibiza luciendo una joya en el “dedo anular”. En aquel momento, las cámaras la captaron mostrando sonrisas y el anillo a sus acompañantes en un muelle, aunque la pareja evitó confirmar la noticia públicamente.

Tanto Hemsworth como Brooks son originarios de Australia y han optado por mantener su relación en un perfil bajo. Su primera aparición pública fue en diciembre de 2019, durante un brunch familiar en Byron Bay junto a los padres del actor, Craig y Leonie Hemsworth.

La pareja no oficializó su romance en redes hasta junio de 2021, cuando Liam compartió una fotografía grupal en la Cena de Oro 2021 en Sídney. En la imagen también aparecían Chris Hemsworth, Elsa Pataky y la propia Gabriella, lo que confirmó su relación.

Desde entonces, han asistido juntos a diversos eventos, entre ellos el estreno británico de Limitless: Live Better Now en julio de 2025 y, más recientemente, el estreno londinense de Furiosa: A Mad Max Saga, donde posaron para la prensa.

La modelo, aunque mantiene una vida personal reservada, ha compartido momentos tiernos con el actor en redes sociales. En su cumpleaños número 32, publicó una foto de Hemsworth sin camisa, generando miles de comentarios. En otra ocasión, él fue captado arruinando con humor una foto grupal, gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra de su faceta más espontánea.

Incluso amigos cercanos, como la presentadora Michele Merkin, han celebrado la relación públicamente. El mes pasado, Merkin felicitó a Gabriella en Instagram con un post donde también aparecía Liam, reforzando la cercanía de la pareja con su círculo más íntimo.

Este será el segundo matrimonio de Liam Hemsworth. El actor estuvo casado con la cantante Miley Cyrus desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2020, cuando finalizó su divorcio. Tras esa etapa, el intérprete decidió mantener su vida sentimental lejos de las polémicas mediáticas.

Con Gabriella Brooks, Hemsworth parece haber encontrado un equilibrio marcado por la discreción, el apoyo mutuo y el deseo de construir una vida juntos, ahora sellada con un compromiso que muchos de sus seguidores esperaban ver.