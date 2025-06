Macaulay Culkin rechazó este papel en 'The Big Bang Theory' y perdió millones

El actor fue la primera opción para interpretar a Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory, una de las sitcoms más exitosas y rentables de la historia de la televisión. A pesar de las insistencias de los productores, Culkin rechazó el papel que finalmente hizo mundialmente famoso a Johnny Galecki.

La historia salió a la luz gracias al libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, donde los creadores de la serie, Chuck Lorre y Bill Prady, revelaron que Culkin tenía “una cualidad etérea especial” que lo convertía en el candidato ideal para encarnar a Leonard, uno de los cerebros nerds del grupo de físicos. Según relataron, llegaron a tener una reunión muy positiva con él, pero el actor se mostró renuente desde el inicio.

Fue el propio Culkin quien, en una entrevista con The Joe Rogan Experience en 2018, explicó los motivos de su negativa. Al escuchar la propuesta inicial, la reacción fue inmediata: “Dos astrofísicos frikis y una chica guapa que viven juntos… No me sonó bien”. Y aunque los productores trataron de convencerlo varias veces, incluso logrando que su agente mostrara interés, Culkin fue tajante: “Me siento halagado, pero no”.

Aquel “no” lo alejó del proyecto que más tarde dispararía la carrera de Galecki, quien junto a Jim Parsons (Sheldon) y Kaley Cuoco (Penny), protagonizó The Big Bang Theory durante 12 exitosas temporadas y un total de 279 episodios.

El impacto financiero del rechazo fue monumental. En sus temporadas finales, The Big Bang Theory se convirtió en una de las series mejor pagadas de la televisión: Galecki ganaba un millón de dólares por episodio. El propio Culkin reconoció con honestidad que, si hubiera aceptado el papel, habría asegurado “cientos de millones de dólares”.

El actor, que en aquel entonces intentaba rehacer su vida y carrera tras una década marcada por problemas personales, adicciones y alejamiento de los medios, prefirió mantenerse fiel a su intuición. Su regreso al cine fue a través de películas independientes, lejos del radar de Hollywood y sin la exposición que The Big Bang Theory le habría garantizado.

Para los creadores de la serie, la ausencia de Culkin modificó por completo el rumbo creativo. Aunque el rol fue rediseñado para adaptarse al estilo de Johnny Galecki, ambos productores admitieron que imaginaron originalmente a Leonard como alguien con “una energía distinta”, y creían que Culkin podía aportar una profundidad única al personaje.

El actor no se ha mostrado arrepentido. “No me veo haciendo ese tipo de series”, dijo en su momento. Sin embargo, los fans y los expertos siguen especulando cómo habría sido la dinámica de The Big Bang Theory con su presencia en el elenco.