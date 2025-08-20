Meryl Streep revela el secreto de su verdadero nombre y la tradición que marcó a su familia

La actriz, considerada una de las actrices más influyentes y respetadas de Hollywood, sorprendió al público.

Su confesión, más allá de ser una simple curiosidad, abrió la puerta a una historia familiar cargada de tradición y continuidad.

Según informó SensaCine, la actriz fue registrada como Mary Louise Streep, siguiendo una costumbre que se había repetido por generaciones en su familia materna. La propia intérprete lo explicó en 2016 durante su participación en The Graham Norton Show: “Me llamaron Mary porque el nombre de mi madre era Mary y el nombre de su madre era Mary y el nombre de su madre era Mary”.

Además, el segundo nombre de la actriz, Louise, fue elegido en honor a una amiga cercana de la familia.

El nombre artístico que hoy es sinónimo de excelencia actoral no fue una elección propia. Fue su padre quien creó el apodo “Meryl”, aunque a la joven Mary Louise nunca le convenció en un inicio.

De hecho, Streep aseguró que de haber tenido la oportunidad habría preferido llamarse Patty o Kathy, nombres que en su juventud le parecían más atractivos. Con el tiempo, sin embargo, el apodo familiar se transformó en una marca personal inconfundible dentro de la industria cinematográfica.

La actriz decidió mantener viva la costumbre familiar al llamar a su hija mayor Mary Willa Gummer, quien es reconocida en el ámbito artístico como Mamie Gummer. De esta forma, la cadena de “Marys” en la familia Streep logró extenderse a otra generación, aunque con un giro moderno que combina tradición y adaptación profesional.

La historia de Meryl Streep no es un caso aislado. En Hollywood, el cambio de nombre se ha vuelto una práctica habitual, ya sea por motivos familiares, artísticos o por las reglas del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA, que impide que dos miembros registrados usen el mismo nombre profesional.

Un ejemplo reciente lo protagonizó Emma Stone, cuyo nombre real es Emily Stone. Durante una rueda de prensa en el Festival de Cine de Cannes 2024, la actriz fue consultada sobre cuál nombre prefería usar y respondió con naturalidad: “Estoy bien de cualquier manera. Aunque mi verdadero nombre es Emily”.

La actriz tuvo que adoptar el nombre “Emma” porque al ingresar al sindicato ya existía una Emily Stone registrada. Para escogerlo, se inspiró en su Spice Girl favorita, Emma Bunton.

Casos similares son los de Michael Keaton, cuyo nombre real es Michael Douglas; Diane Keaton, nacida como Diane Hall; y Elizabeth Banks, cuyo nombre original es Elizabeth Mitchell. Todos tuvieron que reinventar su identidad profesional para cumplir con la normativa.

Estas revelaciones muestran cómo, en el mundo del espectáculo, el nombre no solo es una cuestión de identidad, sino también de marca y estrategia. Mientras para el público “Meryl Streep” es un referente indiscutible del talento interpretativo, para la actriz el origen de ese nombre estuvo marcado por una mezcla de tradición familiar y decisiones ajenas.

El caso refleja la dualidad que viven muchas estrellas de Hollywood: un nombre público convertido en símbolo de éxito global y un nombre personal que permanece en la intimidad, ligado a la historia y raíces familiares.