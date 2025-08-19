Miley Cyrus | El día que su madre casi termina en el hospital por consumir marihuana

Tish Cyrus, madre de la cantante la artista, abrió su corazón en una reciente entrevista y compartió una de las experiencias más intensas que vivió.

La revelación se produjo durante un nuevo episodio del pódcast Boyfriend Material, conducido por Harry Jowsey, donde Tish recordó entre risas y sorpresa lo que definió como una de sus peores noches.

La anécdota ocurrió en el Beacher’s Madhouse, club en el que Miley organizaba sus fiestas de cumpleaños. Tish explicó que, en aquel entonces, aún no consumía cannabis y desconocía por completo lo que estaba a punto de experimentar: “Fue realmente horrible. Miley hacía fiestas allí y era todo un acontecimiento, pero en realidad esto fue antes de que fumara, y comí unos brownies en la fiesta. Los probé y luego me fui a casa a dormir”.

Lo que parecía una velada tranquila se convirtió en una auténtica pesadilla cuando los efectos comenzaron a hacer efecto horas después.

“Dos horas más tarde, todo me daba vueltas. Me estaba volviendo completamente loca. Llamé a Miley y le dije: ‘Oh, Dios mío, Mile. Me siento muy rara, muy enferma. Tienes que venir por mí, necesito ir al hospital’”, relató.

Miley intentó calmar a su madre y, tras escuchar sus síntomas, le preguntó qué había comido. “Le dije que lo único que había comido era un brownie. Ella respondió: ‘¿Un brownie en Beacher’s?’ Y yo dije: ‘Sí’”. La reacción de la artista fue inmediata: “Ella solo dijo: ‘¡Dios mío!’”. Fue entonces cuando Tish comprendió que el postre contenía marihuana y que, sin saberlo, se había comido el brownie entero.

Durante el pódcast, Brandi Cyrus, también presente en la conversación, reveló que esa no fue la única experiencia extrema de su madre con el cannabis. “Esa fue accidental, pero ha habido veces que fue totalmente intencional”, bromeó.

Como ejemplo, mencionó un episodio ocurrido en Denver, Colorado, durante un concierto de su hermana Noah Cyrus: “Estabas tan puesta que no podías hablar. Te volviste muda, y luego trataste de regresar sola a mi apartamento. Tuve que llamar a alguien para que te abriera porque literalmente no podías decir ni una palabra”, recordó Brandi entre risas.

Tish respondió divertida: “Tal vez sea bueno que ahora esté sobria”. Brandi, por su parte, puntualizó que ella no es consumidora habitual: “La he probado algunas veces, pero simplemente no es para mí”.

La madre de Miley Cyrus nunca ocultó su afinidad con la marihuana. Durante años, se definió públicamente como una “stoner” y, junto a Brandi, lanzó el pódcast Sorry We’re Stoned. Sin embargo, en octubre de 2024 anunció un giro radical en su vida y cambió el nombre del programa a Sorry We’re Cyrus.

“Todo el mundo sabe que me encantaba fumar marihuana. Era parte de mi identidad. Pero llevo cinco meses sin fumar”, escribió entonces en Instagram.

En enero de este año, Tish explicó que su decisión de dejar el cannabis no fue planeada. “Me fui de vacaciones a un lugar donde no podía tener hierba y, al tercer día, tuve la peor ansiedad de mi vida. Cuando intenté fumar de nuevo simplemente no funcionó”.

Según detalló, tras años utilizando la marihuana como herramienta para controlar su ansiedad, descubrió que el consumo había empezado a empeorar su estado emocional. “Han pasado siete meses y todavía tengo mucha ansiedad. Me da miedo intentarlo de nuevo porque la última vez fue peor”.

Consciente de lo que significó esa experiencia, Tish asegura que su presente está marcado por la sobriedad y por una reflexión más profunda sobre el autocuidado. Lo que comenzó como una anécdota graciosa terminó convirtiéndose en el punto de partida de un cambio de vida.