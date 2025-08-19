Leonardo DiCaprio renunció al 90% de su salario por trabajar con Clint Eastwood

El actor es conocido por elegir cuidadosamente sus proyectos, y en 2011 sorprendió a Hollywood al aceptar un pago simbólico en comparación con su caché habitual.

El protagonista de Titanic y El lobo de Wall Street redujo en un 90% su salario, pasando de los 20 millones de dólares que solía cobrar por película a solo 2 millones, con tal de ponerse a las órdenes de Clint Eastwood en J. Edgar.

La decisión no fue una cuestión económica, sino artística. Para DiCaprio, ser dirigido por Eastwood significaba entrar en contacto con una leyenda del cine que, a sus 95 años, continúa trabajando sin considerar el retiro. En 2024, tras estrenar Jurado Nº2, el cineasta dejó claro que su carrera no tiene fecha de caducidad: “No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia”, aseguró en una entrevista con una revista austriaca.

El director de Million Dollar Baby y Los imperdonables ha construido una reputación única en la industria, caracterizada por un método de trabajo muy distinto al de otros cineastas de renombre. Según Tom Hanks, quien protagonizó Sully, Eastwood transmite tranquilidad a sus actores: evita los gritos y da instrucciones breves y precisas, creando un ambiente de respeto absoluto en el rodaje.

Ese estilo fue el que vivió Leonardo DiCaprio durante la filmación de J. Edgar, donde interpretó al polémico J. Edgar Hoover, el primer director del FBI. Aunque la película no pasó a la historia como la más destacada de Eastwood, la actuación de DiCaprio fue elogiada por la crítica por su intensidad y meticulosidad.

El propio Eastwood reconoció públicamente el gesto del actor al aceptar la drástica reducción salarial: “Podría haber ganado una gran cantidad de dinero simplemente haciendo películas taquilleras llenas de efectos especiales. Pero es alguien que quiere diversificar su carrera, de la misma manera que yo siempre quise diversificar la mía como director”, afirmó.

Para el cineasta, la decisión de DiCaprio fue una muestra de compromiso con el arte y una prueba de que el actor priorizaba proyectos significativos por encima de la rentabilidad financiera.

Durante la filmación, circularon especulaciones sobre supuestas tensiones entre ambos, aunque nunca se confirmaron discrepancias serias. Al contrario, tras concluir el rodaje, Eastwood expresó su interés en volver a trabajar con DiCaprio. Finalmente, el actor tomó otro camino y aceptó el desafío de convertirse en villano en Django desencadenado, bajo la dirección de Quentin Tarantino.

Aunque J. Edgar no le otorgó a DiCaprio la nominación al Óscar que muchos esperaban, la experiencia consolidó su imagen como un actor dispuesto a sacrificar el dinero por un proyecto de peso artístico. El sacrificio económico que hizo en aquella ocasión quedó como uno de los episodios más comentados de su carrera y un símbolo de respeto hacia la figura de Clint Eastwood, un director cuya visión ha trascendido generaciones.