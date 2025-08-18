De Nirvana a Eagles: las mejores letras de canciones en inglés

La música no solo se recuerda por su melodía o por la voz que la interpreta, sino también por la fuerza de sus palabras.

Así lo demuestra la lista elaborada por The Independent, que seleccionó las 40 letras más influyentes de canciones en inglés. Desde confesiones íntimas hasta comentarios sociales y retratos generacionales, el ranking reúne a leyendas como Nirvana, The Beatles, Leonard Cohen, Beyoncé, David Bowie y Eagles.

En el primer lugar se encuentra “All Apologies”, de Nirvana, incluida en el álbum In Utero (1993). Kurt Cobain escribió esta pieza dirigiéndose a su esposa Courtney Love y a su hija Frances Bean. Según el medio británico, la canción va más allá de la tragedia personal del líder de la banda, transmitiendo un mensaje de amor que persiste incluso frente a la ausencia física. Apenas seis meses después de su lanzamiento, Cobain se quitó la vida, dejando este tema como un testimonio clave para entender su legado artístico.

El segundo puesto lo ocupa “Hurt”, de Nine Inch Nails, una desgarradora reflexión sobre la autodestrucción escrita por Trent Reznor. Aunque el músico nunca confirmó si alude al consumo de heroína, su letra y atmósfera proyectan una intensidad emocional única. A esta le sigue “Love Will Tear Us Apart”, de Joy Division, un himno de vulnerabilidad compuesto por Ian Curtis en medio de su crisis matrimonial. “¿Por qué el dormitorio está tan frío volteado de tu lado?, ¿Mi sincronización es tan imperfecta, nuestro respeto se ha agotado?”, recita una de sus líneas más emblemáticas, transformando la tristeza en belleza musical.

La selección también incluye a Arcade Fire con “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”, donde la voz de Régine Chassagne envuelve un anhelo de escapar de la rutina, y a Beyoncé con “Formation”, una declaración de orgullo e identidad. Figuran igualmente Leonard Cohen con “So Long, Marianne”, The Libertines con “Can’t Stand Me Now”, Kate Bush con “Cloudbusting” y Nick Cave con “Into My Arms”.

Entre los clásicos inmortales destaca “There Is a Light That Never Goes Out”, de The Smiths, así como “I’m On Fire” de Bruce Springsteen y “Sign O’ The Times”, de Prince, que aborda la violencia de las pandillas, la crisis del sida y tensiones políticas. Los Rolling Stones aportan “Gimme Shelter”, una crónica de una época marcada por la incertidumbre, mientras David Bowie aparece con “Station to Station”, escrita en uno de los momentos más oscuros de su vida.

Otros nombres imprescindibles en el listado son Oasis con “Supersonic”, Fleetwood Mac con “Landslide”, Lou Reed con “Take a Walk on the Wild Side”, Patti Smith con “Gloria” y Eagles con “Hotel California”, cuya narrativa enigmática sigue generando interpretaciones más de cuatro décadas después. El recorrido se completa con títulos como “The Winner Takes It All” de ABBA, “When I’m Sixty Four” de The Beatles, y “Loser” de Beck, nacido de una autocrítica que terminó convirtiéndose en uno de los coros más icónicos de los 90.

Más allá de estilos y épocas, la lista de The Independent confirma que una letra poderosa es capaz de trascender modas, idiomas y generaciones. Ya sea con poesía melancólica, protesta social o humor autocrítico, estas canciones han demostrado que las palabras, cuando se entrelazan con la música, pueden cambiar para siempre la forma en que sentimos y recordamos la vida.