Melania Trump amenaza con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha advertido que emprenderá acciones legales contra Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, si no retira unas declaraciones que la relacionan con el traficante sexual Jeffrey Epstein.

En una entrevista reciente con el periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden afirmó que “Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”. Según Biden, la información provendría del escritor Michael Wolff, autor de una biografía crítica sobre Donald Trump, a quien el actual mandatario calificó en junio como “periodista de tercera” y acusó de inventar historias para vender libros.

El abogado de la primera dama, Alejandro Brito, envió una carta formal al equipo legal de Hunter Biden en la que calificó las afirmaciones como “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”. Brito sostiene que la difusión de estos comentarios en redes y medios internacionales provocó a Melania “un perjuicio financiero y reputacional abrumador”.

El enfrentamiento se produce en un momento en que el caso Epstein vuelve a estar en la agenda pública. Sectores del movimiento MAGA presionan para que se publiquen los llamados “archivos Epstein”, mientras que el FBI y el Departamento de Justicia insisten en que no existe una lista incriminatoria de clientes. La versión oficial señala que Epstein se suicidó en prisión en 2019, aunque teorías conspirativas cuestionan esa versión.

Hunter Biden, que enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas y evasión fiscal, por los cuales fue indultado por su padre en diciembre pasado, aseguró en la entrevista que no tiene intención de disculparse: “Que le den… eso no va a suceder”.

Según el relato reconocido por la pareja, fue el agente de modelos Paolo Zampolli quien los presentó en 1998 durante la Semana de la Moda de Nueva York. No obstante, una fotografía tomada dos años después muestra a Donald y Melania junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores. Trump ha admitido su amistad con Epstein, pero afirma que se distanciaron a principios de los 2000 debido a un conflicto laboral en su club de golf en Florida.

Michael Wolff, citado por Hunter Biden como fuente, dijo en una entrevista a Daily Beast que Melania fue presentada a Trump por un socio de Epstein. La BBC recogió esa información, aunque posteriormente el medio se retractó tras recibir también una carta de Brito. Melania compartió en sus redes la retirada de la noticia.

Para Brito, este caso “no es solo una cuestión personal, sino una difamación directa contra la figura de la primera dama”. Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, no ha emitido comentarios públicos sobre la amenaza de demanda, fechada el 6 de agosto y publicada por Fox News Digital.