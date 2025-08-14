'La hora de la desaparición' arrasa en taquilla y marca un nuevo récord para Warner Bros.

En un fin de semana dominado por el terror, La hora de la desaparición (Weapons).

La película, dirigida por Zach Cregger, se convirtió en la película más vista del 8 al 10 de agosto de 2025, alcanzando los 70 millones de dólares en su estreno mundial y dejando atrás a Disney en la competencia por el primer puesto.

Según cifras de Comscore difundidas por AP News, el filme se proyectó en 3.202 salas de Estados Unidos y Canadá, donde recaudó 42,5 millones de dólares, a los que se sumaron 27,5 millones obtenidos en mercados internacionales. El resultado supone la séptima apertura en primer puesto para Warner Bros. en 2025 y la sexta consecutiva en la que un título del estudio supera los 40 millones de dólares en su debut, de acuerdo con datos de la distribuidora y el análisis de CinemaBlend.

Zach Cregger, reconocido por Barbarian (2022), vuelve a consolidar su nombre dentro del género con un estreno que, según especialistas citados por AP News, confirma la alta demanda de propuestas originales de terror durante la temporada de verano en Norteamérica.

El top 5 de la taquilla del fin de semana quedó así:

La hora de la desaparición (Weapons) – USD 42,5 millones Freakier Friday – USD 29 millones The Fantastic Four: First Steps – USD 15,5 millones The Bad Guys 2 – USD 10,4 millones The Naked Gun – USD 8,4 millones

El regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en Freakier Friday destacó en segundo lugar, mientras que The Fantastic Four: First Steps y The Bad Guys 2 mantuvieron un rendimiento sólido. El analista de Comscore, Paul Dergarabedian, señaló a AP News que “tanto La hora de la desaparición como Freakier Friday cuentan con audiencias que reaccionan rápidamente en redes”, lo que genera un ciclo de retroalimentación que podría sostener su éxito en las próximas semanas.

Jeffrey Goldstein, presidente de distribución global de Warner Bros., afirmó a AP News: “La estrategia combinó una película sólida, una campaña publicitaria eficaz y una fecha óptima en el calendario”. Estos factores, sumados al atractivo del género en agosto, un mes históricamente favorable para el terror, impulsaron el desempeño.

De hecho, La hora de la desaparición se posiciona como uno de los mayores estrenos originales del año, solo detrás de Final Destination: Bloodlines y Sinners. En Rotten Tomatoes alcanzó un 95% de aprobación crítica, mientras que CinemaScore le otorgó una calificación “A-”.

De acuerdo con AP News, el auge de estrenos de terror y comedia en agosto responde a la menor presencia de blockbusters y a la mayor disponibilidad de salas, lo que abre espacio a títulos originales con alto potencial de taquilla. Esta tendencia ya había sido visible con Barbarian en 2022 y, según expertos de Comscore, continuará impulsando inversiones en el género.

El rendimiento de La hora de la desaparición fortalece la estrategia de Warner Bros. de equilibrar franquicias consolidadas, como Superman o A Minecraft Movie, con proyectos originales, una fórmula que le ha permitido mantenerse en lo más alto de la taquilla durante 2025. Las próximas semanas determinarán si este éxito logra consolidarse y establecer un nuevo referente para el terror en pantalla grande.