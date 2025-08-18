Clint Eastwood y su visión sobre la fidelidad

El actor, uno de los íconos más influyentes de Hollywood, ha forjado una carrera cinematográfica marcada por su independencia creativa y una vida personal igual de libre.

Según el libro “Clint: The Man and The Movies”, del escritor Shawn Levy, el legendario actor y director Clint Eastwood siempre dio más valor a su autonomía que al compromiso matrimonial. Levy afirma que, para Eastwood, el matrimonio representaba una forma de confinamiento, lo que lo llevó a mantener múltiples relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida.

“Hay una parte de él que respeta la institución del matrimonio. Pero su libertad personal, creo, siempre tuvo igual o mayor peso. Siguió sus instintos y sus pasiones, incluso cuando eso significaba desafiar las expectativas tradicionales”, declaró el autor en entrevista con Fox News.

La biografía explora no solo su carrera y reconocimientos, sino también los claroscuros de su vida sentimental. Eastwood se casó por primera vez con Maggie Johnson en 1954, pero el matrimonio estuvo plagado de infidelidades.

Durante esa etapa, sostuvo un romance de 14 años con la doble de acción Roxanne Tunis, con quien tuvo a su hija Kimber en 1964. El propio actor confesó en 1963, en declaraciones a Photoplay: “Una cosa que Maggie tuvo que aprender sobre mí es que yo iba a hacer lo que me diera la gana. Ella tenía que aceptar eso, porque si no, no estaríamos casados”. Su historial incluye al menos seis relaciones conocidas y la paternidad de ocho hijos, aunque él nunca ha confirmado la cifra exacta.

Entre ellas se encuentran sus hijos Scott y Kathryn, fruto de su relación con la azafata Jacelyn Reeves, así como una hija con la actriz Frances Fisher y otra con la periodista Dina Ruiz, con quien estuvo casado entre 1996 y 2014.

Uno de los episodios más polémicos de su vida amorosa fue su relación de 13 años con la actriz Sondra Locke, que terminó en una demanda por abuso emocional y sabotaje profesional. Locke incluso lo acusó de presionarla para abortar en varias ocasiones.

Sin embargo, también hubo periodos de estabilidad en su vida personal, como su relación con Christina Sandera, empleada del hotel que Eastwood posee en Carmel, California, con quien compartió una década hasta el fallecimiento de ella en julio de 2024. Para Levy, la esencia de Eastwood, tanto en lo artístico como en lo personal, radica en su aversión a las ataduras, ya sean sentimentales o contractuales.

“En retrospectiva, era un apetito. Algo que le daba placer y que sentía que podía hacer. Lo hizo antes de ser famoso, y siguió haciéndolo después”, resume el autor, dejando claro que la fidelidad nunca fue una prioridad para la estrella, del mismo modo que evitó los contratos exclusivos con estudios para mantener su independencia creativa.