¡Se pone audífonos! Modelo de Playboy asegura que Leonardo DiCaprio tiene gustos sexuales 'muy raros'

Leonardo DiCaprio representa para muchos fans un símbolo sexy, más aún después de que con su madurez, el actor se empezara a inclinar por la filantropía, el medio ambiente y las causas sociales. Adicionalmente, se le ha atribuido un gusto por las modelos menores de 25 años, frente a lo cual una de ellas aseguró no haber tenido la mejor experiencia con el protagonista de Titanic. Se trata de la modelo holandesa de Playboy, Hieke Konings, quien, con 22 años, aseguró sentirse profundamente desilusionada por su experiencia con el actor de Hollywood, a quien tuvo de cerca en un club nocturno.

Según lo relata la mujer, en una entrevista para la portada de Playboy, conoció Leo DiCaprio, de 49 años, en un club muy exclusivo al que solo acceden famosos con invitación. Ella llegó y él ya estaba allí, así que se miraron intensamente y fue el inicio de todo: “Lo vi sentado con su sudadera negra y su gorra negra y nos miramos a los ojos”, aseguró.

El representante de la modelo se acercó a la mesa de DiCaprio y tras el cruce de palabras la modelo accedió a sentarse cerca, lo confrontó sobre su gusto por las modelos menores de 25 años y el actor le respondió que es “culpable”.

Luego de un rato ambos se besaron, según lo narra la holandesa, sin embargo, el beso no fue para ella lo que esperaba, “no fue el mejor que he tenido”, aseguró, “fue un beso normal”, añadió, atribuyendo a la falta de placer.

Finalmente, Leo la invitó a su casa, pero ella rechazó la propuesta, por lo que el actor quedó desconcertado, “Reaccionó muy sorprendido. Por supuesto, no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no le conocía lo suficiente, respondió con dulzura: ‘Lo respeto’”, relata. Por lo tanto, DiCaprio buscó “a otra chica y se la llevó a casa”, relata la mujer.

Konings además, dijo que sus amigas que si han tenido experiencias sexuales con Leonardo DiCaprio, le han dicho que no han sido las mejores. “Leo es demasiado raro y demasiado viejo”, dice la mujer, añadiendo que una amiga suya le dijo que Leonardo se dejaba los auriculares puestos durante el sexo porque no quería escucharla y otra le mencionó que le puso una almohada en la cabeza.

Por su parte, los representantes del actor aseguraron para Daily Mail que “Leo ha insistido en que nunca ha conocido a esta señorita”.