'Pensé que Vadhir había muerto': Eugenio Derbez habla del accidente que casi mata a su hijo

Visiblemente recuperado de aquel accidente que a punto estuvo de costarle la movilidad del brazo derecho, el reconocido actor mexicano reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre un aparatoso accidente que sufrió su hijo Vadhir mientras se encontraban grabando la serie "De viaje con los Derbez".

Eugenio Derbez concedió una entrevista al programa de farándula mexicano "Ventaneando" donde habló por primera vez de la aparatosa caída que sufrió su hiijo Vadhir de un parapente de motor, mientras se encontraban en Jamaica en las grabaciones de la nueva temporada de la serie "De viaje con los Derbez".

El mexicano reconoció que vivió momentos de angustia en el momento en que vio desplomarse a su hijo en medio de una selva desconocida y que por más de una hora no supo de su paradero, afortunadamente, los equipos de emergencia lograron rescatarlo, con lesiones menores y un dedo roto.

El productor y cineasta explicó que esta situación ocurrió antes de su accidente que le dejó lesiones en el hombro: “10 días antes de mi accidente tuvimos otro accidente muy fuerte en la familia, muy fuerte. Nadie lo sabe, es más es la primera vez que lo digo”, inició su relato Derbez.

“Estábamos en uno de los pocos días que nos dan de descanso en la serie, en una casa que nos rentaron en Jamaica. Vadhir acababa de tomar un curso de parapente y dijo: ‘Estaría increíble poder volar’ -en un paramotor- yo le dije: ‘Vadhir, es el día de descanso, no quiero que te vayas solo, pero quiero quedarme a descansar’, me dice: ‘No, quédate, papá’ y le digo: ‘No, si vas, yo voy’”, contó el cineasta.

Lamentablemente, recuerda Eugenio, cuando ya se encontraba en el aire, se dieron cuenta de que las condiciones no eran las óptimas, por lo que Vadhir comenzó a tener problemas para aterrizar, según le dijo a través de la intercomunicación que tenían en los cascos: "de repente, le llegó un aire y lo veo, enfrente de mí, cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se desploma”. Conmovido, el actor reconoció que esa fue la sensación más dura que ha experimentado: “Lo que yo sentí no te lo puedo describir, estuvimos buscándolo como una hora".

Eugenio recordó la angustia que sintió al ver a su hijo desaparecer en medio de la selva: “A mí se me bajó la sangre, corría como loco. Aparte cayó en una parte donde no puedes ver, había árboles y era selva cerrada donde no puedes ni meterte, por supuesto que Vadhir está vivo, gracias a Dios, pero no te puedo describir lo que viví en esos momentos”.

Por fortuna, el actor fue rescatado al poco tiempo: “Después supimos que tenía un dedo roto y estaba todo cortado por todos lados, pero estaba bien, afortunadamente vivo. Fue todo el día de hospital, búsqueda y luego el canijo chamaco, se quiso regresar a buscar las cámaras que traía, porque siempre vuela con tres cámaras, entonces mandamos a toda la producción y se logró.

Irónicamente, después de aquel accidente, Vadhir le sugirió a su padre que hicieran un viaje solos ellos dos para celebrar la vida y fue justo en ese viaje que Eugenio sufrió el accidente en el que se rompió el hombro en múltiples partes y que casi lo deja con secuelas de por vida.