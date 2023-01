¡Polémica en los Razzie! Nominan a una niña de 12 años a 'peor actriz'

Los Golden Raspberry, conocidos popularmente como 'los Razzies', la gala que premia a los peor del cine se encuentra en el ojo del huracán tras nominar a la actriz infantil Ryan Kiera Armstrong de 12 años en la categoría de Peor Actriz.

Desde que anunciaron a los nominados de este año, Los Razzies no han parado de recibir numerosas críticas, principalmente por la nominación del oscarizado Tom Hanks por su interpretación de Gepetto en el filme de Disney "Pinocho". Sin embargo, la polémica subió de nivel al conocerse que la pequeña actriz Ryan Kiera Armstrong fue nominada a Peor Actriz con tan solo 12 años, en una categoría donde también aparecen actrices de enorme recorrido como Bryce Dallas Howard, Diane Keaton, Kaya Scodelario y Alicia Silverstone.

Ryan Kiera es una de las protagonistas de la película ‘Ojos de fuego’, en donde interpreta a una niña con el don de provocar fuego espontáneamente y que se ve obligada a vivir escondida por sus padres para no ser reclutada por una agencia que quiere aprovecharse de su don. El filme está basado en la novela de Stephen King.

La noticia hizo que la gente expresara su indignación en redes sociales por la desfachatez de la organización al nominar a una niña de 12 años que recién empieza su carrera.

Devon Sawa, conocido por películas como "Final Destination" y "Little Giants", publicó en un tweet: "Los Razzies están dirigidos por personas sin alma. ¿Nominar a un niño de 12 años? Jódanse. Ese niño podría crecer hasta ser increíble si no te has metido en su cabeza".

Otro de los que se pronunció fue Julian Hilliard, otro joven actor de solo 11 años que participó en ‘La maldición de Hill House’, y ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’: “Los Razzies de por sí ya son mezquinos y sin clase, pero nominar a un niño es simplemente repulsivo e incorrecto. ¿Por qué poner a un niño en riesgo de sufrir bullying o algo peor?, señalaba el intérprete en un tuit.

Ante la avalancha de críticas, el fundador de los Razzies, John Wilson, emitió un comunicado disculpándose y señalandp que ya no nominarán a personas menores de 18 años.

"Hemos eliminado el nombre de Armstrong de la papeleta final de votación. También creemos que se le debe una disculpa pública a la Sra. Armstrong, y deseamos decir que lamentamos cualquier daño que experimentó como resultado de nuestras elecciones", se lee en el comunicado.