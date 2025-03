Will Smith estuvo a punto de abandonar el rodaje de 'Hitch' ¿Por qué cambió de parecer?

Andy Tennant, director de la película, reveló recientemente que Will Smith estuvo a punto de retirarse del proyecto tan solo tres días antes del inicio del rodaje, en medio de diferencias creativas y tensiones con la producción.

En una entrevista con Business Insider, Tennant confesó que su relación con Smith fue complicada desde el principio. “Tuvimos nuestras dificultades”, afirmó el cineasta. “La película que yo quería hacer y la película que Will quería hacer, ninguna de esas dos era tan buena como la que hicimos juntos. Fue una batalla”.

El director recordó que Smith llegó con un guion que no compartía su visión y que las discusiones sobre el enfoque de la película fueron intensas. “Will trajo un borrador que no me gustaba”, explicó. Para Tennant, la versión propuesta por el actor no tenía el equilibrio necesario para funcionar. “Finalmente le dije al estudio que me daba más miedo hacer esa versión de la película que ser despedido. Porque sabía que estaban a punto de despedirme antes incluso de empezar a rodar. Y, para ser justos con Will, no seguimos con ese guion”.

En medio de estos desacuerdos, la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Smith, jugó un papel clave como mediadora. “Hubo un momento durante la preproducción en el que estaba rechazando muchas ideas locas que estaban ocurriendo”, recordó Tennant.

Cuando finalmente se acercaba el día del rodaje, ocurrió lo impensado: Will Smith quiso retirarse del proyecto. “Había mucho temor en hacer una comedia romántica grande y costosa con Will”, relató Tennant. “Era un camino peligroso. Will trató de echarse atrás tres días antes de comenzar a filmar. Quería detener todo y seguir trabajando en el guion. Fue una locura”.

A pesar de estas dificultades, Hitch logró superar los obstáculos y se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando 371,6 millones de dólares a nivel mundial.

El triunfo de la película llevó a Tennant a desarrollar una idea para una secuela, pero su propuesta nunca se materializó. “Supongo que Will está desarrollando una secuela sin mí”, reveló. “Me enteré hace tres meses. Tenía una muy buena idea para la secuela y estaba hablando con un ejecutivo de Sony, cuando me dijo que la productora de Will estaba trabajando en ello. Así es Hollywood”.

Además, Tennant mencionó que, tras la promoción de la película, nunca más tuvo contacto con Smith. “No tengo nada en contra de Will. Él me contrató para hacer esta película. No fue fácil para nadie, pero viajamos por todo el mundo promocionándola”.

El cineasta destacó que Smith ya anticipaba lo que sería la gira de medios: “Esperen al tour de prensa. Vamos a recorrer el mundo con esta película”. Y así fue. “Fue el viaje más alucinante en el que he estado. Y cuando terminó, mi tiempo con Will también terminó. Eso fue todo. No supe nada más de él desde entonces”, concluyó Tennant. A pesar de los altibajos en su trayectoria, Will Smith sigue encontrando formas de reinventarse, ya sea en el cine o en la música.