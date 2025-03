'Let It Be': Así nació el sueño de Paul McCartney que dio vida a un himno inmortal

La canción que le dio nombre al disco, Let It Be, se convirtió en un himno de esperanza y resiliencia, pero pocos conocen la historia personal que inspiró a Paul McCartney a componerla.

Durante una entrevista en Carpool Karaoke con James Corden en 2018, McCartney compartió que la inspiración para la canción provino de un sueño que tuvo en los años 60. En ese sueño, su madre, Mary Mohin McCartney, quien había fallecido de cáncer cuando él tenía apenas 14 años, le transmitió un mensaje de consuelo: “Fue genial verla porque los sueños te permiten reunirte con esa persona por un momento; allí están, y casi parece que físicamente están juntos otra vez. Fue muy reconfortante”, recordó McCartney.

Te puede interesar: Actor de cine porno sufrió misteriosa y repentina muerte ¿Qué se sabe?

Te puede interesar: Rescatan a montañista que sobrevivió 10 días atrapado en la nieve comiendo crema dental

En medio de un período de crisis personal y profesional, donde las tensiones dentro de los Beatles eran cada vez más evidentes, este sueño le brindó una sensación de paz. Al despertar, la frase que su madre le dijo en el sueño, “Va a estar bien. Solo déjalo ser”, quedó resonando en su mente y lo llevó a escribir una de sus composiciones más icónicas.

A finales de 1968, la banda vivía un clima tenso tras la grabación del White Album. La dinámica entre los miembros se había deteriorado, y McCartney sentía que todo se estaba desmoronando.

“Era finales de la carrera de los Beatles y habíamos comenzado a hacer un nuevo álbum. Empezaba a sentir que el grupo se estaba desmoronando, así que me quedaba despierto hasta tarde, bebiendo, consumiendo drogas, yendo de fiesta, como muchos en esa época”, confesó el músico.

Fue en una de esas noches de insomnio cuando el sueño con su madre le brindó la tranquilidad que necesitaba. Se sentó al piano y empezó a trabajar en Let It Be.

Aunque la frase “Mother Mary” llevó a muchos a interpretar la canción como una referencia a la Virgen María, McCartney aclaró que hablaba de su madre. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que cada oyente le diera su propio significado: “No tengo problema si las personas quieren usarlo para reforzar su fe. Creo que es genial tener fe de cualquier tipo”, afirmó.

Poco después de escribir la canción, McCartney inició su relación con Linda Eastman, quien se convertiría en su esposa y un pilar fundamental en su vida.

“No mucho después del sueño, me junté con Linda, lo cual fue mi salvación. Y fue como si mi madre la hubiera enviado”, expresó. Durante las conflictivas sesiones de grabación de Get Back, Linda estuvo a su lado, brindándole apoyo emocional en un momento donde la tensión con sus compañeros de banda era evidente.

La versión definitiva de Let It Be se grabó el 4 de enero de 1970. George Harrison y Ringo Starr participaron en la sesión, pero John Lennon no asistió. En su lugar, Linda acompañó a McCartney en el estudio, aportando coros y motivación en un momento crucial.

El sencillo fue lanzado semanas antes de que Paul anunciara su salida de los Beatles, convirtiéndose en el último antes de la disolución oficial de la banda en abril de 1970.

Desde entonces, Let It Be ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de consuelo y esperanza. En 1986, fue el cierre del concierto benéfico Live Aid en Londres. En 1998, tras la muerte de Linda, 700 personas la cantaron en su servicio conmemorativo, reafirmando su impacto emocional.

“Ella era una enfermera que trabajaba mucho para su familia y dejó una marca indeleble en mi vida. Su amor y sacrificio siguen vivos en esta canción”, concluyó McCartney. Así, lo que comenzó como un sueño se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música.