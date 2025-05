La reveladora confesión de Salma Hayek: 'No quería casarme con él'

Pero ni su carácter firme ni su éxito en Hollywood la prepararon para el momento en que fue obligada a casarse por su propia familia, en lo que describe como una “intervención” disfrazada de boda.

Aunque su historia de amor con el magnate francés François-Henri Pinault parecía estable desde el exterior, lo cierto es que la actriz mexicana Salma Hayek no quería casarse. En una reveladora entrevista con Glamour, Hayek confesó: “Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él”, sentenció. Y no era por falta de amor, sino por una profunda fobia al compromiso legal. Aun así, en 2009, terminó caminando hacia el altar, sin saberlo.

Lejos de castillos, flores o propuestas soñadas, la boda de Salma Hayek fue una estrategia orquestada por sus padres, su hermano y hasta su suegra. “La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí”, relató. “Fue como una intervención. Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra”.

Con una franqueza que desarma cualquier narrativa de cuento de hadas, Hayek reveló: “Yo decía que sí, pero no me presentaba. Y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada”.

El compromiso con Pinault, presidente del grupo de lujo Kering (dueño de importantes marcas), era serio. Compartían una hija y una vida en común, pero la actriz no lograba dar el paso. Fue entonces cuando su entorno tomó la decisión por ella.

“No pude decir que no”, admitió. Tras la ceremonia civil, que se celebró en secreto, su suegra ya tenía todo listo para un almuerzo conmemorativo. El matrimonio fue un hecho consumado.

Hoy, más de una década después, Salma Hayek reconoce que esa decisión impuesta se convirtió en una de las mejores sorpresas de su vida. “Luego dije: ‘Está bien, no me siento diferente’. Y más tarde pensé: ‘Esto es un poco emocionante’. Entonces él me dijo: ‘¿Podemos tener una fiesta ahora?’”.

Lejos de los dramas que rodean a muchas parejas públicas, Hayek y Pinault han construido una relación sólida. En 2021, en una conversación con Red Table Talk, la actriz compartió la clave de su vínculo: “Cuando hay conflicto, toda la energía va a resolver el problema. Nunca buscamos culpables. Nunca nos hemos dicho cosas feas. No hay resentimiento”.

Hoy, Salma Hayek no solo brilla en las alfombras rojas junto a su esposo, como en las galas del Met o el Art + Film de LACMA, sino que también usa su voz para derribar prejuicios. En un reciente video publicado en su Instagram, la actriz confronta los mitos sobre la migración latina en Estados Unidos con cifras y datos contundentes.

“Tenemos médicos, ingenieros, tenemos una hermosa comunidad. Los latinos son la mejor esperanza de la economía estadounidense”, afirma. En el clip, Hayek menciona que los inmigrantes indocumentados pagan más de 96.000 millones de dólares en impuestos mediante el sistema ITIN, y cita informes de McKinsey, el Census Bureau y el Latino Donor Collaborative para destacar el impacto positivo de los latinos en el país.

Salma Hayek es prueba de que, a veces, los caminos que más tememos son los que más nos transforman. Aunque fue forzada a casarse en contra de su voluntad inicial, terminó encontrando en ese matrimonio no solo estabilidad, sino también un compañero con quien enfrentar la vida sin culpas, sin gritos y sin rencores.“No tenía opción”, dijo. Pero con el tiempo, encontró algo que no esperaba: un amor que se volvió libertad.