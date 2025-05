Sarah Jessica Parker revela su adolescencia secreta en el icónico club nocturno

Antes de encarnar a Carrie Bradshaw en Sex and the City y convertirse en ícono de la moda y el empoderamiento femenino en la televisión, la actriz ya había vivido un ambiente bastante adulto para su edad.

En una reciente entrevista con Vulture, Parker, hoy de 60 años, recordó lo que vivió siendo apenas una adolescente mientras protagonizaba el musical Annie en Broadway. La artista reveló que, a pesar de su corta edad, era una visitante frecuente de Studio 54, un espacio donde convergían el lujo, la música, los excesos y los rostros más influyentes de la cultura pop. “Éramos habituales en Studio 54, lo cual no tiene ningún sentido. Simplemente caminábamos por ahí con la boca abierta”, confesó.

Aunque su nombre es sinónimo de sofisticación televisiva, sus recuerdos de infancia también están marcados por la sencillez de una vida adolescente. “También éramos niñas normales. En un lugar llamado Joe G Pizza, con cinco dólares compraba una porción y una bebida, y aún me quedaban cuatro dólares para la sala de juegos. Había una mesa con nueces, dulces, Skee-Ball y pinball. Me apodaron ‘Pinball Parker’”, relató con nostalgia.

Studio 54 fue mucho más que una discoteca: se convirtió en un símbolo cultural de libertad creativa, provocación y exceso. Fundado por Steve Rubell e Ian Schrager, el local ganó notoriedad por su política de acceso brutalmente selectiva y por su ambiente hedonista que incluía consumo descontrolado de drogas y sexo en público en sus zonas VIP. Aun así, fue el epicentro de la vida nocturna de celebridades como Michael Jackson, Andy Warhol y Bianca Jagger.

En 2021, Parker compartió una imagen en Instagram que resume aquella época: aparece bailando con Ray Bolger, el mítico Espantapájaros de El mago de Oz. “Fue hace muchísimo. Yo era Annie en ese momento. Él era el Espantapájaros, décadas antes. Estábamos en una fiesta en Studio 54. No recuerdo por qué. Pero no importa. Bailé con él”, escribió la actriz, con tono encantado y sin dramatismo.

Sarah interpretó a la huérfana July en Annie en 1978, y un año más tarde asumió el papel principal en el Teatro Alvin (hoy Teatro Neil Simon) en Midtown Manhattan. Durante un reencuentro con otras actrices que pasaron por ese rol, entre ellas Andrea McArdle, la Annie original de Broadway, Parker recordó entre risas: “Todas íbamos al Studio 54 todo el tiempo”.

El club cerró su primera etapa dorada en 1980, cuando Rubell y Schrager fueron encarcelados por evasión fiscal tras desviar 2,5 millones de dólares. Pero su huella cultural sigue viva. Y para Parker, más que una anécdota curiosa, fue parte de su construcción como mujer y artista en una ciudad que ya marcaba su destino.

Actualmente, Sarah Jessica Parker continúa en plena vigencia. En el verano de 2025 regresará como actriz principal y productora ejecutiva de la tercera temporada de And Just Like That, el spin-off de Sex and the City, a través de la plataforma Max. En entrevista con Variety, adelantó que el nuevo ciclo traerá grandes sorpresas: “Carrie tiene una historia maravillosa. La historia da algunos giros importantes y en esos giros incorporamos algunas ideas importantes. Algunos de los personajes masculinos están de vuelta, y hay algunos hombres nuevos”.

La producción tomó siete meses y, según ella, fue tan extenuante como enriquecedora: “Horas increíblemente largas… Pero fue realmente grande, realmente sólido y emocionante. Hay muchísimas historias interesantes con personajes adicionales que encuentran su verdadero hogar”.

Desde las máquinas de pinball y las pizzas de cinco dólares hasta las luces estroboscópicas de Studio 54 y los rodajes de HBO, Sarah Jessica Parker demuestra que su historia es una de las más singulares del mundo del espectáculo.