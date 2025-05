Thalía emociona con tributo a Karol G: 'Me inspiraste tú también'

El estreno del documental Mañana será bonito , de Karol G en Netflix, no solo ha consolidado su lugar como una de las voces femeninas más potentes de la música latina.

Sino que también ha despertado una ola de reacciones entre celebridades y fanáticos. La más emotiva, sin duda, llegó desde México: Thalía, ícono del pop latino, sorprendió a todos con un mensaje cargado de gratitud, admiración y emoción.

La artista mexicana de 53 años, conocida por su extensa carrera musical y actoral, recurrió a sus redes sociales para felicitar públicamente a Karol G, de 34, por el éxito del documental y, sobre todo, por haberla mencionado como una de sus inspiraciones en sus inicios. Acompañado de imágenes y clips del documental, el post rápidamente se convirtió en tendencia.

“Verte brillar y escuchar que, de alguna manera, fui parte de tu inspiración me emocionó hasta el alma…”, escribió Thalía. “Gracias por ese detalle tan lindo en tu documental. Tú también me inspiras con tu fuerza, tu autenticidad y ese corazón gigante que dejas en todo lo que haces Karol G”.

La publicación se llenó de likes y comentarios, entre ellos el del mismísimo Feid, actual pareja de Karol G, así como figuras del entretenimiento como los presentadores del programa El gordo y la flaca. Muchos celebraron el gesto como un símbolo de apoyo y sororidad entre mujeres artistas de distintas generaciones.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron las intenciones de Thalía, acusándola de querer “colgarse” de la popularidad del documental, que en pocas horas logró posicionarse como el contenido más visto en varios países. En redes, hubo quienes insinuaron que la mexicana solo buscaba “revivir su fama” aprovechando el boom de Karol G.

Pese a los comentarios negativos, lo cierto es que el gesto de Thalía no pasó desapercibido y ha servido para visibilizar el impacto que artistas veteranas siguen teniendo en las nuevas generaciones. Karol G, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones cuánto significó Thalía para ella en su infancia. “Desde pequeña, le expresé mi total admiración y mi deseo de ser una artista como ella”, confesó la cantante paisa.

Mañana será bonito narra la historia personal y artística de Karol G, desde sus días más duros hasta convertirse en una superestrella global. Entre los momentos más reveladores, la intérprete de “TQG” también compartió detalles de su vida amorosa, incluyendo cómo floreció su actual relación con Feid.

“Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor y de felicidad. Hemos construido una relación muy sana, cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil. Creo que nunca antes me había visualizado como con una persona en mi vida. Me devolvió y me regaló esa humanidad”, confesó Karol, refiriéndose al cambio radical que vivió al dejar atrás su relación con el puertorriqueño Anuel AA, la cual catalogó como tóxica.

Hoy, Karol G se encuentra en un momento estelar: domina plataformas, escenarios y ahora también las pantallas. Su historia ha tocado corazones, incluyendo el de Thalía, quien en lugar de competir, decidió rendirse ante el legado que empieza a construir la Bichota.

En un mundo del espectáculo donde los egos a menudo dominan las narrativas, este intercambio de admiración entre dos grandes artistas femeninas es un poderoso recordatorio de que el arte también se alimenta de la generosidad, el reconocimiento y el respeto mutuo. Y eso, sin duda, también es muy bonito.