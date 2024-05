¿Miedo a envejecer? Sofía Vergara está dispuesta a hacerse 'todas las cirugías posibles'

La actriz colombiana Sofía Vergara no tuvo pelos en la lengua para hablar de su gusto por las cirugías estéticas y la necesidad de preocuparse por su apariencia física y su salud. Resaltó que respeta que haya personas que estén contra el bisturí sin embargo este no es su caso y no teme admitirlo.

Sofía Vergara se caracteriza no solo por tejer una carrera respetable en Hollywood siendo una mujer latina que tuvo que superar cualquier tipo de obstáculos para llegar a donde está, sino que también uno de sus principales rasgos es que no siente incomodidad absoluta para hablar de sus necesidades físicas, sus gustos puntuales por los hombres, la menopausia, la edad e incluso las cirugías estéticas.

Deshaciendo cualquier rasgo de prejuicio en su personalidad, la actriz de 51 años admitió en entrevista para la revista Allure: “Siento que tienes que aprovechar todo lo que está disponible si te importa el envejecimiento. Creo que voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Ojalá tuviera más tiempo libre; ya me habría hecho algunas cosas. Pero como estoy frente a la cámara, no puedo operarme y luego quedarme en casa mientras me recupero durante semanas”.

También enfatizó que utiliza Botox y que le ha sacado provecho en la aplicación del cuello y alrededor de sus ojos. Aun así, para ella es importante no tener demasiados rellenos faciales porque podrían hacerla ver artificial: “No confío en los rellenos, aunque a veces sirven para los pómulos o en los labios”.

Esta no es la primera vez que la actriz revela su gusto por sentirse atractiva e implementar en su vida las alternativas sanas que ofrezca la medicina. En el pasado le reveló a People: “He hecho de todo. Si me dices que poner cemento debajo de mis ojos me hará lucir más joven, lo haría de inmediato. No me importa qué tan inusual sea el tratamiento, siempre estoy dispuesta a intentarlo”, dijo.