Top Gun: Maverick supera a Titanic en la taquilla de todos los tiempos

La secuela de Tom Cruise; Top Gun: Maverick es ahora la séptima película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, superando en la lista a la icónica y legendaria Titanic de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Después de sumar las ventas totales de boletos hasta el fin de semana pasado, la secuela de Tom Cruise ha recaudado 662 millones de dólares en la taquilla de los cines estadounidenses, superando los 660 millones de Titanic de 1997, según Variety.

El hito convierte a Top Gun: Maverick en la séptima película más taquillera de todos los tiempos en territorio norteamericano. Por delante del filme de acción aún se encuentran: Infinity War ($678 millones), Black Panther ($700 millones), Avatar ($760 millones), Spider-Man: No Way Home ($804 millones), Avengers: Endgame ($853 millones) y Star Wars: The Force Awakens ($936 millones).

Hasta la fecha, Top Gun: Maverick ha recaudado 1,300 millones de dólares en todo el mundo. Titanic, por su parte, recaudó 2,200 millones de dólares en todo el mundo.

Esta es la primera película protagonizada por Tom Cruise que supera la barrera de los mil millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo, un hito inusual. Su filme de 2018, Misión: Imposible – Fallout recaudó 791.1 millones a nivel mundial, el número más alto que hasta entonces había conseguido el actor.

La secuela de Top Gun de 1986 también está protagonizada por Miles Teller, Glen Powell , Greg Tarzan Davis , Jay Ellis , Monica Barbaro, Lewis Pullman, Jennifer Connelly y Jon Hamm, mientras que Val Kilmer repite su papel del original.

Trama

Más de treinta años después de graduarse de TOPGUN, el capitán de la Marina de los Estados Unidos, Pete "Maverick" Mitchell, es piloto de pruebas. Si bien ha ganado muchos honores, la insubordinación repetida le ha impedido ascender al rango de bandera, con su amigo y ex rival de TOPGUN, Tom "Iceman" Kazansky, comandante de la Flota del Pacífico de EE. UU., a menudo protegiendo a Maverick de ser puesto a tierra.

El contraalmirante Chester "Hammer" Cain cancela el programa scramjet "Darkstar" de Maverick a favor de financiar drones. Antes de que pueda hacerlo oficialmente, Maverick establece un nuevo plan de vuelo para alcanzar una velocidad hipersónica alta, logrando el objetivo del programa.

Sin embargo, el prototipo se destruye cuando avanza más allá de Mach 10. Iceman salva la carrera de Maverick al ordenarle que vaya a NAS North Island para su próxima asignación, pero Hammer advierte a Maverick que la era de los aviones de combate tripulados pronto terminará.