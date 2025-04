Tragedia: Hallan sin vida a famoso actor japonés tras tres meses desaparecido

El reconocido actor y cantante de tan solo 24 años, quien había estado desaparecido durante más de tres meses. Su familia comunicó la noticia a través de una emotiva publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

“Lamentamos informarles que el actor Itagaki Mizuki ha fallecido debido a un accidente inesperado. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los fans que apoyaron cálidamente a Itagaki Mizuki durante su vida, así como a todas las personas involucradas que lo cuidaron”, señala el comunicado familiar, en el que también se confirmó que el cuerpo fue hallado en Tokio.

La desaparición de Itagaki se había reportado desde finales de enero de 2025, y aunque hasta ahora las autoridades no han revelado la causa oficial de su muerte, medios como People en Español aseguran que la policía sospecha que el deceso ocurrió en febrero. En medio del dolor, su familia solo se ha limitado a describir la muerte como un “accidente inesperado”, sin ofrecer más detalles.

Mizuki Itagaki alcanzó gran popularidad desde muy joven gracias a su participación en la boyband M!LK y su talento actoral en varias producciones japonesas. Entre sus papeles más destacados en televisión se encuentran series como Drop (2023), Black Cinderella (2021), Shanai Marriage Honey (2020), Eizouken ni wa Te o Dasu na! (2020), Seirei no Moribito (2017-2018) y Shuriken Sentai Ninninger (2015), en la que debutó como parte de la icónica franquicia de los Super Sentai.

En la pantalla grande, brilló en cintas como Ao Haru Ride (2014), Solomon’s Perjury (2015) y Keep Your Hands Off Eizouken! (2020), consolidándose como una de las jóvenes promesas del cine japonés.

Te puede interesar: Ben Affleck rompe con el cine de superhéroes: “Batman casi me destruye”

Te puede interesar: Daniel Radcliffe casi pierde el papel de Harry Potter por una decisión familiar

El doloroso anuncio de su muerte se produce después de meses de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, quienes no tenían noticias de Mizuki desde principios de año. Su última actividad pública fue en diciembre de 2024, cuando compartió una fotografía en Instagram donde se le veía apoyado sobre un tronco, vestido de manera casual y con una expresión serena. Junto a la imagen, el actor expresó su entusiasmo por los nuevos retos que lo esperaban:

“Gracias por otro año. ¡Fue una nueva experiencia y probé todo tipo de cosas! ¡El año que viene voy a intentar muchas cosas como actor! Gracias de antemano. ¡Que tengan un gran año!”, escribió entonces, dejando ver la esperanza que tenía depositada en el futuro.

Según reportes, su familia ya había mencionado anteriormente que Mizuki atravesaba una delicada situación de salud mental a comienzos de 2024. Hasta el momento, las autoridades no han dado oficialmente un reporte respecto a las causas de su muerte, sin embargo, descartaron que el cuerpo fuera encontrado con signos de violencia, lo que sugiere que su deceso no estuvo relacionado con algún acto delictivo.

El inesperado fallecimiento de Mizuki Itagaki deja un vacío enorme en la música, la televisión y el cine japonés, así como en los corazones de sus fans, que hoy lamentan la pérdida de un talento que apenas comenzaba a mostrar todo su potencial.