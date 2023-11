¡Tremendo! Hallaron errores históricos en los avances de la película 'Napoleón'

El nuevo filme dirigido por el aclamado director británico Ridley Scott y protagonizado por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby ni siquiera ha visto la luz y ya ha generado una tremenda controversia por supuestas 'inexactitudes históricas' encontradas en los avances de la película.

El drama histórico que retrata los orígenes del comandante militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador, además del trágico final que sufrió la reina consorte María Antonieta, decapitada en la guillotina en 1793, se ha convertido el nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico de Ridley Scott, con el que busca el éxito comercial que ya alcanzó en el pasado con películas como Alien (1979), Balde Runner (1982), Gladiador (2000) o Hannibal (2001)

Protagonizada por Joaquin Phoenix en la piel de Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como la emperatriz Josefina de Beauharnais, el filme ha generado una gran expectativa desde que se anunció en el 2020. Sin embargo, la película, que llegará a los cines a finales de este noviembre, ya ha sido duramente criticada desde sus avances por errores históricos, pese a que el equipo de producción se esforzó para lograr la mayor precisión posible.

El causante de la polémica ha sido el historiador de televisión, Dan Snow, quien publicó un video en su cuenta de TikTok en la que enumera los supuestos errores que Scott y su equipo de producción han cometido en la película.

Según Snow, "Napoleón" no le disparó a las pirámides”, mientras muestra un fragmento del tráiler de la cinta a sus espaldas. En otra escena del avance, el historiador vuelve a dejar claro otro error argumentando que María Antonieta “llevaba el pelo muy cortado para su ejecución”, en la que además, Napoleón no estaba presente, contrario a lo que muestran las imágenes.

Scott ya ha tenido la oportunidad de ver las críticas de Dan Snow, a quien le respondió tajantemente: “Consíguete una vida”.

Anteriormente, el director ya había declarado a Empire que su película no buscaba ser un documental histórico, e invitó a los más exigentes a hacer su propia investigación del famoso emperador si querían encontrar la verdad histórica.

“Si quieres entender realmente a Napoleón, probablemente deberías hacer tu propio estudio y lectura. Porque si ves esta película, es esta experiencia contada a través de mis ojos”, aseguró el responsable de la saga de Alien.

De hecho, los errores históricos en la cinta fueron en su mayoría puestos a propósito. A lo largo del filme Scott contó con la ayuda de Michael Broers, profesor de historia en Oxford quien se encargó de darle a la película la mayor veracidad posible. El historiador consideró que Ridley tenía ciertas características napoleónicas que lo convertían en un excelente director capaz de mover a cientos de personas sin mayor problema. Ejemplo de esto es que el equipo de la película pasó cinco días filmando la Batalla de Waterloo, intentando representar fielmente procedimientos militares de la época con la disciplina que los caracteriza.

'Napoleón' será estrenada el 22 de noviembre por Apple y Sony en cines, y mientras espera su llegada, Ridley Scott sigue anhelando el reconocimiento de la Academia. “Todavía no me han dado un Oscar. Y, si alguna vez me lo dan, diré: ‘¡Ya era hora! “, declaró el director a The New Yorker.

*Con Información de www.infobae.com/UrielMonterrubio*