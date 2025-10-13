'La venganza de La Llorona': Confirman la secuela más oscura de la película de terror

Después de años de rumores, cancelaciones y reescrituras, New Line Cinema ha confirmado oficialmente el regreso de uno de los mayores íconos del cine de terror latino.

“The Revenge of La Llorona” (La venganza de La Llorona). La esperada secuela del éxito de 2019 “The Curse of La Llorona” ya está en marcha y promete ofrecer una historia más oscura, con un enfoque emocional y un reparto renovado encabezado por Jay Hernandez y Monica Raymund.

La película original, basada en la leyenda mexicana de la mujer que llora por sus hijos, se convirtió en una sorpresa mundial al recaudar más de 123 millones de dólares con un presupuesto modesto. Ahora, seis años después, su secuela busca profundizar en los orígenes del mito y darle una nueva dimensión al dolor, la culpa y la venganza que rodean al espíritu más temido del folclore latinoamericano.

El elenco principal estará liderado por Jay Hernandez, conocido por su papel en Magnum P.I., y Monica Raymund, estrella de Chicago Fire. También participarán Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado) y Avie Porto (Bob Hearts Abishola).

Además, Raymond Cruz volverá a interpretar al curandero que acompañó a los protagonistas en la cinta original, retomando su icónico papel para enfrentar una vez más a la temida aparición.

A diferencia de la primera entrega, esta secuela estará dirigida por Santiago Menghini, cineasta canadiense reconocido por su corto Milk y por su debut No One Gets Out Alive (2021). El guion estará a cargo de Sean Tretta, colaborador de James Wan en la próxima adaptación de Creature from the Black Lagoon.

Aunque los productores originales, Emile Gladstone, Gary Dauberman y James Wan, continúan al frente del proyecto, el cambio de director y guionista busca darle una identidad más sólida y madura a la historia. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, el rodaje comenzó esta semana en Buffalo, luego de varios retrasos por temas presupuestales.

“La venganza de La Llorona” explorará el enfrentamiento de una familia fracturada con su pasado. Forzados a reencontrarse con su abuelo curandero, deberán unir fuerzas para romper la maldición antes de que el espíritu reclame a sus hijos. Según el equipo creativo, esta secuela será “más humana y más aterradora”, combinando elementos sobrenaturales con un trasfondo emocional.

Desde su estreno en 2019, The Curse of La Llorona consolidó a James Wan como uno de los grandes productores del cine de terror contemporáneo. Su éxito permitió la expansión del universo The Conjuring y abrió las puertas a producciones con raíces culturales más diversas.

Ahora, con The Revenge of La Llorona, Wan y New Line buscan no solo revivir la leyenda, sino también reconectar con el público latino que fue esencial en su éxito original. Entre los productores ejecutivos figuran Mia Maniscalco, Jamie Buckner, Michael Clear y Judson Scott, bajo la representación de agencias como CAA, Gersh, UTA y Prime Talent Media.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha de estreno, el inicio del rodaje marca un paso firme hacia el regreso de uno de los espíritus más aterradores del cine. Todo apunta a que las lágrimas de La Llorona volverán a escucharse y esta vez, con más fuerza que nunca.