Concierto de Greeicy cambia de fecha: los boletos seguirán vigentes

La promotora confirmó que los boletos adquiridos seguirán vigentes para la nueva fecha y conservarán la misma área , por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El concierto de la cantante colombiana Greeicy, previsto para el próximo 15 de octubre en Panamá, fue reprogramado para el 18 de diciembre, informó la promotora Showpro.

La decisión se tomó ante la situación que atraviesa el país tras el sismo y las continuas réplicas que se siguen registrando, según explicó la empresa en un comunicado.

Showpro señaló que la seguridad y el bienestar del público son su prioridad, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias afectadas por el movimiento sísmico.

La promotora confirmó que los boletos adquiridos seguirán vigentes para la nueva fecha y conservarán la misma área, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio.

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La empresa lamentó los inconvenientes que pueda ocasionar la reprogramación y agradeció al público su comprensión ante la decisión.

El concierto de Greeicy forma parte de su Candela World Tour, con el que la artista colombiana tenía previsto presentarse en Panamá este 15 de octubre.